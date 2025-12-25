ELS COMPTES
El pressupost de l’Hospitalet s’encamina a l’aprovació automàtica
Manuel Arenas
L’oposició de l’Hospitalet de Llobregat va tombar en bloc ahir la qüestió de confiança que havia plantejat l’alcalde David Quirós (PSC) per tirar endavant el pressupost del 2026 de la segona ciutat de Catalunya. Aquest mecanisme, utilitzat per primera vegada en la història democràtica del municipi, s’ha emportat el no dels 14 regidors aliens al grup socialista. ERC-EUiA, els Comuns, el PP i Vox hi van votar en contra en un ple municipal extraordinari.
Malgrat aquesta desaprovació de l’oposició, el Govern de Quirós compta amb l’aprovació automàtica de la ruta pressupostària, que es produirà en 30 dies en cas que la resta de forces polítiques no vertebrin una alternativa de govern representada per un candidat en una moció de censura. Un escenari que es perfila inviable davant la línia vermella que les formacions d’esquerres han marcat a Vox, que sí que seria necessari en qualsevol potencial alternativa.
Quirós només té al cap comptar amb el nou pressupost del 2026 i desestima l’opció de prorrogar el del 2025. Durant aquest curs polític, Quirós ha hagut d’afrontar qüestions tan delicades com les protestes de la plantilla de la Guàrdia Urbana per la renovació d’un nou conveni entorn del qual s’ha arribat a un acord, o una multitudinària manifestació per reclamar més mesures contra la inseguretat i l’incivisme. Ara, l’alcalde té clar que necessita tirar endavant pressupostos per consolidar les victòries que ha pogut sumar en aquest mateix temps.
Els comptes municipals són indispensables perquè puguin començar a caminar alguns dels grans temes que l’executiu del PSC ha començat a desembussar en els últims mesos. En són exemple l’augment de sou de la policia hospitalenca, el primer Pla Local d’Habitatge de la ciutat i els 350 milions per al Pla del Samontà.
- Mor als 72 anys Jordi Perich, històric cuiner del restaurant Cal Carter de Mura
- El tercer premi de la Loteria de Nadal, el 90693, deixa 50.000 euros a Monistrol de Montserrat
- Avís de neu per al dia de Nadal: la cota podria baixar fins als 500 metres a la Catalunya central
- Diners per comprar ambulàncies, un vi, un quadre i un DVD: l'herència que va deixar el papa Francesc a sor Lucía
- Happylandia de Manresa ha de tancar provisionalment el segon dia d'obrir en no tenir llicència d'activitat
- Un intent d'avançament per la dreta acaba amb un enfrontament enmig de la C-55, a Manresa
- Laura Lobo, advocada, desmunta un mite bancari: “Ser cotitular no et converteix en propietari”
- Veïns de Manresa esclaten contra l'incivisme d'un grup de joves: entren en un bloc a la força per embrutar i fer pintades a l'escala