Esdeveniment consolidat
Més de 1.000 joves es reuneixen al botellot nadalenc de Mandri malgrat la pluja
La concentració nadalenca s’ha presentat dispersa, amb assistents refugiats en terrasses i sota tendals
Barcelona regula el botellot nadalenc del carrer Mandri: tancament dels supermercats 24 hores i talls de trànsit
Clàudia Mas
El botellot nadalenc del carrer Mandri, al districte de Sarrià-Sant Gervasi, ha tornat aquest 25 de desembre i ha congregat més de 1.100 joves malgrat la pluja, segons fonts de l’Ajuntament de Barcelona. La concentració, sense convocatòria oficial, s’ha repetit per cinquè any consecutiu després del dinar de Nadal i ha mantingut la zona com un dels principals punts de reunió juvenil de la ciutat durant la tarda.
El mal temps no n’hi ha impedit l’assistència, tot i que sí que ha marcat la imatge de la trobada: els grups s’han repartit per diferents trams del carrer i s’han refugiat en portals i, sobretot, sota els tendals i a les terrasses dels bars. Tot i així, la presència ha sigut suficient per consolidar l’ambient de botellot a l’entorn.
En paral·lel, fonts de l’Ajuntament de Barcelona han assegurat que no s’han registrat incidents durant el desenvolupament de la trobada. Segons el consistori, la jornada ha transcorregut sense episodis destacables, malgrat el volum d’assistents.
De fet, el mateix Ajuntament havia previst un dispositiu de mobilitat amb talls de carrers a l’entorn de Mandri, una cosa polèmica a les xarxes socials, des de les 18.00 hores, però la mesura no s’ha aplicat amb l’abast anunciat. Més enllà de les 21.00 hores, l’únic tall efectiu ha sigut al mateix carrer Mandri, a l’altura d’Artesa de Segre, mentre la resta del perímetre previst ha seguit sense restriccions visibles.
«Jo no hi falto mai», explica Irene López, una jove del barri de 25 anys, a aquest diari. «Fins i tot avui, amb previsió de pluja, amb les meves amigues tenim clar que hi anirem». En el seu cas, la trobada és «la festa de l’any», una manera d’allargar el Nadal fora de l’àmbit familiar.
La concentració de Mandri s’ha consolidat com una tradició extraoficial que cada Nadal obliga a reforçar serveis i vigilància i genera preocupació veïnal pel soroll i la brutícia.
Tancament de supermercats 24 hores
El consistori ha desplegat un ampli dispositiu policial i de serveis davant la previsió que la concentració. Entre d’altres, el tancament dels supermercats 24 hores del perímetre comprès entre el passeig de la Bonanova i la ronda General Mitre, i entre Muntaner i Ganduxer, des de les 18.00 hores del dia 25 fins a les 7.00 hores del dia 26, per dificultar la compra d’alcohol destinada al botellot.
En canvi, es permet el consum als bars de Mandri, amb horaris i aforaments pactats prèviament amb el districte.
L’operatiu municipal inclou reforç de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra, instal·lació de banys públics i papereres, i un servei especial de neteja durant la matinada per retirar residus i recuperar la normalitat a la zona de cara a Sant Esteve.
