Protecció Civil demana evitar desplaçaments per carretera i, si s’han de fer, portar equipament d’emergència a sobre
El temporal seguirà 48 hores més, amb risc de crescudes de cabals de rius i rieres i onades de 4,5 metres de mitjana
Norma Vidal (ACN)
Protecció Civil ha demanat evitar desplaçaments per carretera i, ha indicat que en cas de fer-ne, es dugui sobre "un petit equipament d'emergència". Ho ha explicat Montse Font, cap del Servei de gestió d'emergències que també ha alertat que la persistència de precipitacions pot causar un augment de cabals, sobretot a la zona de Girona a rius com el Ter, el Fluvià o la Muga, i els seus afluents. Pel que fa a l'onatge, ha aconsellat no apropar-se litoral, també especialment al del nord del país, on les onades poden assolir els 4,5 metres de mitjana. A més, s'ha activat l'alerta del pla Allucat, amb especial atenció al Pirineu Central i la Vall d'Aran. El 112 ha rebut una cinquantena de trucades pel temporal que pot allargar-se 48 hores més.
