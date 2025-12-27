Catalunya desplega a les vies ràpides els lectors de matrícula
La pràctica s’emmarca en la lluita contra el narcotràfic i el terrorisme. Els Mossos han fet 161.000 consultes aquest any relacionades amb investigacions obertes.
Germán González
Els Mossos d’Esquadra han iniciat el desplegament del sistema de lectura de matrícules a les autopistes i principals carreteres en el marc de la lluita contra el narcotràfic i el terrorisme. La policia catalana disposa des de fa sis anys del programa Lectio, que en un primer moment es va posar en marxa en municipis sense policia local com a "eina de control" i "resposta a una inquietud que els alcaldes traslladaven en les juntes locals de seguretat", apunta el sergent Mario Olivares, subcap de l’àrea de comunicació de la Comissaria General de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (CGTIC) dels Mossos. Ara l’objectiu és ampliar la xarxa de càmeres a les vies ràpides.
El desplegament del sistema –que en la primera fase estava pensat per llegir les matrícules posteriors dels vehicles que entraven i sortien de cada població a fi de no tenir informació dels ocupants i complir així la norma de protecció de dades– s’ha fet gràcies al cofinançament del projecte amb fons europeus de seguretat i interior. En aquest sentit, el sergent Olivares remarca que el Lectio és una eina "molt potent i útil en investigacions criminals", ja que permet detectar la mobilitat de vehicles sospitosos quan passen per un municipi o una carretera concrets, i també reconstruir el trajecte que s’ha fet. Aquest 2025 el sistema ha rebut més de 161.000 consultes, majoritàriament relacionades amb investigacions delictives, com ara grups organitzats i terrorisme.
Actualment, hi ha activades 40 càmeres en les principals vies catalanes (C-31, C-33 i AP-7), que es distribueixen en 18 punts i en els dos sentits de circulació. El 2026 està previst incorporar-ne 32 més a la resta de carreteres. Alhora, també hi ha 220 dispositius de videovigilància en prop de 60 municipis i vuit més que han sigut cedits pel Ministeri de Transports i que s’han instal·lat a l’AP-7, a l’àrea de Porta de Barcelona i al peatge de la Roca. L’objectiu és continuar ampliant la xarxa de videovigilància en llocs clau com els accessos a l’abadia de Montserrat, ja que es tracta d’un lloc de culte sota protecció i vigilància policial.
Cooperació amb policia local
El sistema disposa de 59 municipis sense policia local plenament integrats, juntament amb 11 ajuntaments més que es troben en diverses fases de tramitació administrativa per ser donats d’alta. També hi ha 12 poblacions que esperen rebre la certificació tècnica, un procediment previ necessari per iniciar els tràmits. De fet, es preveu tancar aquest 2025 amb 70 municipis connectats.
Els Mossos formen tècnics municipals perquè sàpiguen els tràmits necessaris per instal·lar aquestes càmeres, ja que s’han d’ajustar a la normativa de videovigilància i de protecció de dades. També imparteixen xerrades en consells comarcals a fi que s’hi sumin altres ajuntaments sense policia local.
Cada instal·lació d’aquestes càmeres ha d’estar "ben motivada", segons assenyala el sergent, perquè acabi sent autoritzada per la Comissió de Garanties de la Videovigilància del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que l’òrgan encarregat d’examinar els arguments, per seguretat o prevenció, per ubicar cada dispositiu.
- Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge
- Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: 'La meitat dels joves no vol treballar
- Un vessament de 5.000 litres de gasoil al riu Llobregat afecta 12 municipis del Berguedà i el Bages
- Professora de ioga de Manresa: 'Molts s'apunten pel mal d'esquena, però acaben venint a classe perquè s'hi troben bé
- Nadal amb neu a Catalunya: la nevada deixa gruixos importants al Solsonès i la Cerdanya i també emblanquina l'altiplà de la Segarra i el prelitoral de Tarragona
- Catalunya viurà la festa de Nadal més turbulenta des del 2008, amb nevades i pluges abundants: On pot nevar a les comarques centrals?
- Operatiu Nevada: com Puigcerdà manté la normalitat sota el temporal
- Maria Lluïsa Goset, de 99 anys, va canviar Barcelona per la Cerdanya pel fill: 'Internet està bé, però ha fet malbé la joventut