El Govern supervisarà els continguts de la polèmica escola de Terrassa
Després de nombroses denúncies pel seu gir ultracatòlic, el centre concertat Mare de Déu del Carme haurà de sotmetre a control el programa educatiu i acreditar que el català és la llengua vehicular.
Clàudia Mas
La crisi oberta a l’escola Mare de Déu del Carme de Terrassa (Vallès Occidental), coneguda com El Karmel, entra en el seu tram final. La Generalitat ha imposat una bateria de mesures correctores que obliguen el centre concertat a sotmetre’s a una supervisió reforçada, després de mesos de denúncies d’un centenar de famílies que van alertar d’un presumpte gir ultracatòlic i ultraconservador de la direcció i de possibles incompliments de la normativa educativa.
La intervenció del Govern és el resultat del treball de la Comissió de Conciliació, constituïda el 23 d’octubre per analitzar si el centre vulnerava les condicions del concert educatiu. Segons el document remès per la directora dels Serveis Territorials als membres d’aquest òrgan –en què participen l’administració, la direcció, el professorat i el consell escolar–, els acords es van adoptar per unanimitat.
EL PERIÓDICO ha tingut accés a la resolució, que fixa terminis concrets i un calendari de seguiment, que es prolongarà els pròxims cursos amb l’objectiu de tancar un conflicte que ha afectat profundament la comunitat educativa durant nou mesos.
L’ús del català
Un dels eixos centrals de la resolució és l’ús del català. La Generalitat ha decidit intensificar el control per garantir que la llengua vehicular del centre sigui efectivament el català i que tot el professorat compleixi els requisits lingüístics exigits. En aquest marc, dos docents hauran d’acreditar un nivell mínim C1 en la primera convocatòria disponible, prevista per al maig del 2026. Si no ho aconsegueixen al finalitzar el curs, quedaran fora del règim de pagament delegat. Mentrestant, durant el curs 2025-2026, aquests docents hauran de superar una prova de llengua catalana mitjançant unes oposicions, tot i que això no substituirà l’acreditació oficial. A més, la Inspecció Educativa reforçarà la seva presència al centre amb visites a les aules des d’ara i al llarg del curs vinent, per comprovar que totes les assignatures s’imparteixen en català, tal com estableix el projecte lingüístic de l’escola; una situació que les famílies fa mesos que denuncien que "no es compleix".
La Generalitat també ha posat el focus en els continguts educatius. Les denúncies de les famílies assenyalaven un suposat canvi ideològic, especialment en matèries com a Història i Ciències Socials. Davant d’això, la resolució estableix el control i la supervisió de les programacions didàctiques i del material utilitzat a classe, amb especial atenció a aquestes àrees, la qual cosa suposa una fiscalització directa del que s’ensenya.
El text obliga així mateix el centre a reforçar la transparència i la comunicació amb les famílies. L’administració revisarà la carta de compromís perquè el caràcter propi de l’escola quedi clarament definit i exigirà reunions informatives per explicar el contingut del Projecte Educatiu de Centre (PEC). A més, l’escola haurà d’oferir una enquesta anual de satisfacció i millorar la informació sobre activitats complementàries i sortides escolars.
Des de l’entorn de les famílies denunciants, la resolució s’interpreta com una validació de les seves queixes. Un pare del centre afirma que el document "desmunta el relat que s’ha intentat imposar" i remarca que "no es parla en cap moment de famílies que difamin, ni de fets inventats, sinó de qüestions que la mateixa comissió ha investigat i considerat rellevants".
En una carta enviada a les famílies, la direcció d’aquest centre va negar haver portat a terme cap gir ideològic ni pràctiques d’adoctrinament i va defensar el seu projecte educatiu davant les denúncies presentades.
