Un incendi deixa sense llum 11 famílies de l’Hospitalet per Nadal
Gisela Macedo
Onze famílies del barri de Collblanc, a l’Hospitalet, van passar la nit de Nadal i el dia de Nadal sense subministrament elèctric a causa d’un incendi a la caixa elèctrica del seu edifici, que va tenir lloc dilluns a la matinada 22 de desembre. Els veïns de la finca, al carrer de Mas, denuncien la falta de solucions tant per part de la companyia elèctrica com de la companyia d’assegurances de la comunitat, que, segons relaten, s’atribueixen mútuament la responsabilitat sense que cap intervingui. Mentrestant, els afectats miren de suportar la situació amb llanternes, bateries portàtils prestades i l’ajuda de veïns i amics.
Les famílies, majoritàriament humils i migrants, han viscut les festes amb dificultats per cuinar, dutxar-se i conservar els aliments. Segons expliquen, el tècnic de l’assegurança de la comunitat afirma que l’avaria l’ha de resoldre Endesa, a l’haver-hi cables exteriors afectats. No obstant, fonts de la companyia elèctrica consultades per aquest diari asseguren que el problema és a la caixa general de proteccions, que és propietat de la comunitat, i que correspon a l’assegurança de la finca fer-se càrrec de la reparació. Aquest encreuament de responsabilitats manté la situació bloquejada, sense que el subministrament hagi sigut restablert.
És el cas de Cristina, veïna del bloc i mare de dos fills petits, que explica que, després de l’incendi, pensaven que l’avaria se solucionaria amb rapidesa, però no ha sigut així. Cristina qualifica la situació d’"indignant", no només per les dates, sinó perquè "és una cosa bàsica que necessitem". Remarca que a l’edifici hi ha altres veïns amb nens petits i nadons, i lamenta que l’apagada els hagi arruïnat les festes.
