Un poble de Lleó ven més butlletes del Gordo de les que va comprar
El Periódico
El Gordo de la Loteria de Nadal va deixar una pluja de milions a la localitat de Villamanín (Lleó) amb diverses sèries del número 79.432 venudes per la comissió de festes de la localitat. Aquesta alegria s’ha tornat ara en adversitat, ja que 50 paperetes venudes en participacions de cinc euros no estan recolzades pels 10 dècims corresponents, segons informa EFE.
La situació ha provocat que, dels prop de 35 milions d’euros corresponents a les paperetes afavorides, faltin quatre milions, la qual cosa posa en risc el cobrament del premi i genera incertesa entre els guanyadors. Segons fonts de la comissió de festes de Villamanín, l’error es deu al fet que es van imprimir més participacions de les corresponents als dècims adquirits a l’administració de loteries de La Pola de Gordón.
Les participacions costaven cinc euros, dels quals quatre anaven al comprador (80.000 euros) i un era donatiu per a les festes (20.000 euros), i només poden ser abonats per la comissió de festes que va adquirir els dècims. Per resoldre el problema i ser el més transparents possibles, la comissió de festes ha convocat a l’Ajuntament de Villamanín els portadors de les participacions guanyadores del Gordo amb l’objectiu d’identificar-los, i deixar clar que no hi ha hagut cap mala intenció.
Fonts de la comissió han explicat que, després de consultar amb professionals del dret, la solució que es plantejarà és que es retreguin prop de 5.000 euros del premi de 80.000 euros de cada participació amb l’objectiu que tothom pugui cobrar. La proposta se sotmetrà a votació, tot i que alguns portadors de les participacions afavorides han traslladat la seva intenció d’acudir als tribunals, fent responsables de la situació als prop de 10 integrants, molts d’ells joves, de la comissió de festes.
