El temporal porta al límit la costa i el cabal dels rius a Girona i BCN
Durant la jornada d’ahir es van activar avisos per perill de desbordament als rius Fluvià, Ter, Muga, Onyar i Ges. La borrasca va deixar registres de fins a 127 litres per metre quadrat a Osona i onades de més de cinc metres a la Costa Brava.
Germán González
La pluja, la neu i el fort onatge van castigar ahir amb duresa una gran part de Catalunya i ho continuaran fent durant la jornada d’avui, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC-Meteocat). El temporal de llevant, que ahir va deixar màxims de pluja per sobre de 120 litres per metre quadrat, continuarà amb noves precipitacions que ara podrien acumular fins a 80 litres a l’interior de Girona, nord de Barcelona i litoral de Tarragona. A la resta del territori hi haurà pluges moderades i intermitents, entre 20 i 30 litres. El temporal de llevant va dificultar ahir la mobilitat un dia de celebracions familiars (Sant Esteve), va provocar onades de més de sis metres i va activar les alertes en els cursos dels rius: la Muga, el Ges, el Ter i el Fluvià van registrar crescudes "excepcionals".
Avui, la lleugera millora meteorològica arriba propiciada per una massa temperada des de la Mediterrània que farà que la cota de neu al Pirineu oriental pugi fins a 1.500 metres d’altura. També es podrien registrar alguns flocs en punts del Berguedà i l’Alt Urgell. El vent de l’est bufarà amb força al Baix Empordà amb ratxes que podrien superar 70 km/h al cap de Begur, i a la costa de Barcelona el llevant moderat farà que les onades no superin tres metres.
La jornada d’avui serà menys turbulenta que ahir, quan el temporal va descarregar "sobretot a zones del Vallès Oriental, Osona i les comarques de Girona. De fet, van caure fins a 127 litres per metre quadrat a Cantonigròs (Osona), 103 a Lliurona (Alt Empordà), 100 a Puig Sesolles (Vallès Oriental) i 98 a Molló (Ripollès), segons les dades de les estacions automàtiques del Meteocat i de la xarxa d’aficionats Meteoclimatic.
Davant aquests registres, Protecció Civil va mantenir el pla Inuncat en fase d’alerta i va cridar a evitar desplaçaments per carretera i especialment a zones inundables com rieres, barrancs i rambles. L’organisme també va instar a no acostar-se a les esculleres ni al front marítim a causa del mal estat de la mar. Durant tota la jornada, també va aconsellar consultar el Servei Català de Trànsit abans de sortir a la carretera i va instar a no travessar rieres, atès que els cotxes poden flotar amb poca altura d’aigua i ser arrossegats amb facilitat.
Precisament l’augment dels cabals dels rius es va seguir amb preocupació, ja que algunes crescudes van ser "excepcionals", segons l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). El cabal del Ges a Torelló (Osona) va multiplicar per 75 el cabal en poques hores. A la tarda, va registrar 90,3 metres cúbics per segon, quan al matí tot just arribava a 1,2 m3/s, fet que va portar a activar una alerta per perill de desbordament. Per la seva banda, el Ter al pas per Roda de Ter (Osona) portava 232 m3/s, quan al matí es trobava a 14,5 m3/s (16 vegades més). També hi va haver risc de crescudes i desbordament al riu Fluvià a Esponellà (Pla de l’Estany), amb 192 m3/s; l’Onyar, amb 55,6 m3/s; a la Muga, que va sobrepassar 64,6 m3/s just abans d’arribar al pantà de Darnius-Boadella (Alt Empordà), i el Manol, que va arribar a superar 70 m3/s, tot i que a la tarda el cabal va baixar fins a 24 m3/s.
També la costa va estar en alerta. El fort vent de llevant va provocar onades de fins a nou metres mar endins a Begur (al Baix Empordà) i onades de més de cinc a la Costa Brava a localitats com ara Portbou, Llançà, l’Escala, l’Estartit o Calella de Palafrugell. Pel que fa a la costa central, es van arribar a registrar onades d’entre dos i quatre metres.
A la muntanya, el temporal va descarregar amb nevades intenses, d’una manera especial al Pirineu oriental, on hi va haver acumulacions de més de 50 centímetres de neu nova a més de 2.000 metres a Vallter i al refugi Coma de Vaca, al nord del Ripollès, i superiors a 25 centímetres al Cadí-Moixeró, als Rasos de Peguera i a la serra del Port del Comte. A Ulldeter, el registre va arribar a 92 centímetres, i a Núria, fins a 74. En punts del Pirineu, com el riu Fresser o el Cadí, es va activar l’alerta de quatre sobre cinc per risc d’allaus.
Carreteres afectades
La jornada també va ser especialment complicada per a la mobilitat, més encara tenint en compte els desplaçaments que marquen Sant Esteve. Al matí, es van registrar 15 vies afectades pel temporal de pluja, xifra que a la tarda va baixar a sis, segons el Servei Català de Trànsit (SCT). De fet, tres carreteres catalanes van registrar perill per esllavissades (l’N-141b a Sant Pere Sallavinera, la C-62 a Muntanyola i la B-220 a Bellprat) i dues més (la GIP-5129 a Borrassà, per inundacions, i la BV-4024 a Coll de Pal, per neu i vent) es mantenen tallades per efecte del temporal.
Subscriu-te per seguir llegint
- Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge
- Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: 'La meitat dels joves no vol treballar
- Un vessament de 5.000 litres de gasoil al riu Llobregat afecta 12 municipis del Berguedà i el Bages
- Professora de ioga de Manresa: 'Molts s'apunten pel mal d'esquena, però acaben venint a classe perquè s'hi troben bé
- Nadal amb neu a Catalunya: la nevada deixa gruixos importants al Solsonès i la Cerdanya i també emblanquina l'altiplà de la Segarra i el prelitoral de Tarragona
- Catalunya viurà la festa de Nadal més turbulenta des del 2008, amb nevades i pluges abundants: On pot nevar a les comarques centrals?
- Operatiu Nevada: com Puigcerdà manté la normalitat sota el temporal
- Maria Lluïsa Goset, de 99 anys, va canviar Barcelona per la Cerdanya pel fill: 'Internet està bé, però ha fet malbé la joventut