El Baix Llobregat reclama desencallar el ‘metro del Delta’
El Govern recupera la proposta de FGC com a opció més viable per a la connexió alternativa entre Castelldefels, Gavà, Viladecans i Sant Boi
Àlex Rebollo
En el tram sud del Baix Llobregat, a més de l’ampliació de l’aeroport del Prat, ja fa més de dues dècades que s’arrossega un altre gran projecte en el marc de la mobilitat que, malgrat que suscita molt més consens que la infraestructura aeroportuària, tampoc acaba d’engegar. Es tracta de l’anomenat metro del Delta, una alternativa ferroviària a l’R2 Sud que ha de connectar els municipis de Castelldefels, Gavà, Viladecans i Sant Boi amb Cornellà i Barcelona.
Els últims mesos, les respectives alcaldesses del delta han tornat a posar la reclamació sobre la taula i remarquen la necessitat d’un nou mètode de transport addicional que permeti respondre a l’augment demogràfic dels últims anys, així com al nou creixement poblacional previst per a les pròximes dècades. I el Govern ja estudia formalment l’opció de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
En l’actualitat, els municipis del tram sud del Llobregat disposen de dos serveis de transport públic que els connecten amb la capital catalana, un de ferroviari i un altre per carretera. Tanmateix, les queixes pels retards i altres problemes en el servei de Rodalies són una constant des de fa anys. A causa d’aquest panorama descoratjador i de les millores i línies noves implementades, els autobusos metropolitans han guanyat popularitat, però els usuaris assenyalen que, quan Rodalies falla, els vehicles van saturats i que de vegades també s’han d’enfrontar amb els embussos.
Repte demogràfic
A banda dels problemes intrínsecs de cada servei, als quatre municipis pels quals ha de passar el metro del Delta la població ha crescut les últimes dècades i ja hi viuen unes 270.000 persones, segons les dades de l’Idescat. A més, en aquestes mateixes urbs està previst que els pròxims 10 o 15 anys es desenvolupin uns 10.000 habitatges nous, fet que comportarà un augment de la pressió en el transport actual ferroviari i per carretera –encara més si també es tenen en compte les promocions previstes al Prat de Llobregat, municipi inclòs al delta pel qual no passarà el futur metro, però pel qual sí que passen el tren i els autobusos–. Per això urgeix cada vegada més una tercera connexió amb Barcelona que ajudi a oxigenar la situació.
"Partim del dèficit i amb aquesta previsió d’augmentar poblacionalment encara seria pitjor. És imprescindible que l’oferta i la proposta tirin endavant", apunta l’alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret. "Hem de millorar tant sí com no l’oferta de transport públic al delta. Som una zona amb un gruix de població important, amb molts polígons d’activitat econòmica, i no pot ser que no tinguem una oferta de transport públic important i digna", remarca la també presidenta de la Diputació de Barcelona.
"És una necessitat imperiosa i una reivindicació que compartim: els ciutadans exigeixen més millores en els diferents serveis, i a l’Ajuntament de Gavà també", apunta per la seva banda l’alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, que insisteix en la necessitat de preveure línies noves que tinguin en compte les transformacions urbanes en curs, les noves àrees residencials projectades, així com els nous pols d’activitat econòmica d’aquestes localitats.
L’opció de FGC en estudi
Fonts del Govern confirmen que l’Executiu valora ara que sigui FGC qui s’encarregui de portar a terme la prolongació de la línia amb un nou ramal de la línia Llobregat-Anoia que connecti Castelldefels i Sant Boi. D’aquesta manera es recupera la proposta original del metro del Delta, que va començar a rodar ara ja fa 25 anys amb els Ferrocarrils com a opció predilecta.
Així les coses, l’empresa pública Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat) i FGC treballaran conjuntament a la redacció de l’Estudi de la infraestructura ferroviària del Baix Llobregat mitjançant un conveni que establirà el finançament i direcció conjunta per tots dos ens, així com el mecanisme de contractació de l’estudi per Ifercat. A més, la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, així com altres possibles actors, també seran participants actius en l’estudi. Es preveu que Ifercat liciti la redacció d’un estudi que serveixi com a fonament del projecte, amb un cost de prop de 400.000 euros, durant les pròximes setmanes i que els treballs de redacció s’iniciïn durant la tardor del 2026.
Les alcaldesses del delta consideren que la millor alternativa per portar a terme el projecte és també FGC, que ara lidera precisament l’exalcalde de Viladecans Carles Ruiz. "Estem contents, perquè cada vegada som més a prop de la resposta a aquesta demanda. La proposta és ara el Ferrocarril: a mi em sembla bé", apunta Moret. La regidora santboiana considera que FGC ja és el metro de la ciutat i que la qualitat del transport "és bona". El nou ramal, que sorgiria de Molí Nou-Ciutat Cooperativa i baixaria fins a Castelldefels, aportaria també noves parades a la ciutat, fet que ajudaria a millorar la interconnectivitat dels barris del municipi, d’una manera semblant al que ja passa a municipis del Vallès com Sabadell o Terrassa. De la mateixa manera que Moret, l’alcaldessa de Viladecans, Olga Morales, també considera que FGC és l’opció "més realista" per fer efectiva una infraestructura demandada durant tants anys.
"Si l’opció d’un ramal dels FGC es perfila i es confirma que és més àgil, eficaç i viable que el projecte del metro del Delta, que implicava ampliar la xarxa de Rodalies, doncs endavant. Ens asseiem, parlem de calendaris, parlem dels canvis que comporta i decidim. Estic ben segura que amb dades i amb ganes d’entesa, sabrem triar la millor opció", apunta per la seva banda l’alcaldessa de Gavà, Gemma Badia.
L’any 2022, el projecte del metro del Delta semblava que tornava a sortir del calaix després que el Govern licités un estudi per 1,87 milions d’euros per analitzar diverses alternatives per crear una nova connexió ferroviària entre Castelldefels i Barcelona i que preveia una nova línia de Rodalies que passés pels mateixos municipis. Però les seves conclusions no van arribar mai a veure la llum.
