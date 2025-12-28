Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Conseqüències del temporal

Un edifici de Santa Coloma de Gramenet, desallotjat d’emergència dissabte per les pluges

34 persones han hagut de ser ressituades a l’espera de la valoració de l’estat de l’immoble

Un edifici del carrer Bruc a Santa Coloma de Gramenet es va desallotjar d’emergència dissabte a la nit, ja que les pluges dels últims dies «havien degradat part de l’estructura superior», informa l’Ajuntament aquest diumenge en un comunicat. Els bombers van rebre cap a les 20.30 hores l’avís d’inundacions a l’edifici, amb 14 vivendes i locals en total, i van detectar esquerdes i filtracions d’aigua en un dels àtics (desocupat), i l’aigua havia arribat fins als replans inferiors de l’edifici.

També va ser l’arquitecte municipal de guàrdia, i es va decretar el desallotjament de la finca preventivament. L’Ajuntament ha allotjat d’emergència 34 persones, després que recollissin pertinences bàsiques, i els serveis municipals han contactat amb els propietaris de les vivendes. La propietat enviarà una empresa especialitzada per fer, amb els serveis urbanístics municipals, un diagnòstic de l’edifici i definir els següents passos.

