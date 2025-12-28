Conseqüències del temporal
Un edifici de Santa Coloma de Gramenet, desallotjat d’emergència dissabte per les pluges
34 persones han hagut de ser ressituades a l’espera de la valoració de l’estat de l’immoble
Una dona en estat crític després de caure-li un fanal en ple centre de Sabadell
Europa Press
Un edifici del carrer Bruc a Santa Coloma de Gramenet es va desallotjar d’emergència dissabte a la nit, ja que les pluges dels últims dies «havien degradat part de l’estructura superior», informa l’Ajuntament aquest diumenge en un comunicat. Els bombers van rebre cap a les 20.30 hores l’avís d’inundacions a l’edifici, amb 14 vivendes i locals en total, i van detectar esquerdes i filtracions d’aigua en un dels àtics (desocupat), i l’aigua havia arribat fins als replans inferiors de l’edifici.
També va ser l’arquitecte municipal de guàrdia, i es va decretar el desallotjament de la finca preventivament. L’Ajuntament ha allotjat d’emergència 34 persones, després que recollissin pertinences bàsiques, i els serveis municipals han contactat amb els propietaris de les vivendes. La propietat enviarà una empresa especialitzada per fer, amb els serveis urbanístics municipals, un diagnòstic de l’edifici i definir els següents passos.
