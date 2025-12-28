LA PLAGA DE LA CORRUPCIÓ
El jutge De la Mata imputa per blanqueig Oleguer Pujol i els fills de De la Rosa
El fill de l'expresident declararà el 12 de gener i els fills de l'empresari, la vigília
ÁNGELES VÁZQUEZ / MADRID
El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha fet un pas més en la investigació que du a terme contra la família Pujol. En cinc interlocutòries ha assumit tota la causa relativa a la família Pujol Ferrusola, a l'acceptar el procediment obert contra Oleguer, el fill petit de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol -que li va remetre a l'estiu el Jutjat Central número 1- i l'ha citat a declarar com a imputat per un delicte de blanqueig per al 12 de gener. Un dia abans compareixeran en la mateixa condició Javier i Gabriela de la Rosa Misol, fills de l'empresari Javier de la Rosa.
A la interlocutòria en què accepta la competència dels fets, el titular del Jutjat Central d'Instrucció 5 considera que, en vista de les diligències seguides als dos jutjats, hi ha una connexitat entre totes dues, tant en relació amb els inculpats com amb els fets punibles, de manera que la seva acumulació resulta “no ja només funcional sinó així mateix necessària”.
Aquesta connexitat, segons el jutge, s'acreditaria pels vincles existents entre els membres de la família, les seves pautes comunes de comportament, la coordinació d'activitats, l'assignació de rols, la distribució o repartiment de quantitats multimilionàries entre tots ells en funció dels ingressos que rebien als comptes bancaris ocults que mantenien en jurisdiccions estrangeres i el particular sistema de rendició de comptes per controlar aquests repartiments de fons.
Tot plegat, diu el magistrat, revela l'existència “d'un patró de comportament reiterat durant anys que apunta a elements bàsics d'una organització amb una perfils definitius que encara estan sota investigació i pendents de qualificar”.
El jutge de l'Audiència Nacional afirma que els membres de “la família Pujol Ferrusola han orquestrat durant anys una estratègia compartida i coordinada per desenvolupar diferents negocis econòmics, generar rèdits, ocultar-los i distribuir-los entre tots d'acord amb criteris establerts per aconseguir el rentat dels actius aconseguits”.
Així, conclou que per investigar i enjudiciar la regularitat de la fortuna amassada al llarg dels anys per la família Pujol Ferrusola, així com les estratègies posades en marxa per blanquejar els capitals generats, no es pot fer de manera autònoma respecte de l'origen i la gestió dels fons apareguts a Andorra i respecte d'aquells que tenen "un suposat origen hereditari”. Per guanyar una visió de conjunt que situï cada membre de la família en la seva justa posició, entén que les causes han de ser unificades.
SUCURSALS DE BANCO SANTANDER
Per impulsar la investigació, el magistrat interrogarà el dia 12 de gener Oleguer Pujol per un delicte de blanqueig de capitals. Un dia abans, també declararan com a investigats Javier i Gabriela de la Rosa Misol, així com José Luis i José María Villalonga, pel mateix delicte.
De la Mata els interrogarà per les operatives d'“ocultació i blanqueig de la comissions que van ser cobrades per diferents persones físiques amb motiu de l'operació de compravenda de 1.152 sucursals bancàries de Banco Santander, mitjançant la utilització d'estructures societàries radicades en tercers països i la subcontractació en cadena dels serveis sol·licitats, aconseguint així que la Hisenda Pública no fos coneixedora de la percepció d'aquestes”.
ANDORRA
El jutge també ha citat a declarar per al 19 de desembre l'empresari Carles Villarubí en relació amb la peça separada de les comissions rogatòries remeses per aclarir l'origen del patrimoni de la família Pujol Ferrusola. El magistrat, que ha aixecat el secret que pesava sobre aquesta peça, l'interrogarà sobre un compte obert el 1986 al Crèdit Andorrà del qual és titular.
