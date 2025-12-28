Els macroparcs es multipliquen
Són els planassos més virals de les xarxes socials. Els macroparcs d’oci es multipliquen com una plaga bíblica pels confins de la Barcelona metropolitana: salts, acció, ‘escape rooms’, recreatius... Diversió mastodòntica per a un sector que "creixerà molt"
Ana Sánchez
És l’oci que es porta. Els planassos més virals de les xarxes. Els macroparcs d’oci es multipliquen com una plaga bíblica per la Barcelona metropolitana. Jumping, action games, escape rooms, arcades. N’hi ha un munt. N’hi ha de mastodòntics. "No es tracta només de sortir de Barcelona –diu Léo Carral, cofundador de GameSide–, sinó d’acostar una oferta moderna a zones amb una forta demanda insatisfeta". És un sector que encara creixerà molt, preveu el director general de HiJump, Gerard Almiral. S’intueix mirant a la Xina i als EUA, que ens porten set anys d’avantatge, indiquen. "Tenen centres pel cap baix de 10.000 metres quadrats". Centres comercials només d’oci.
A Terrassa s’acaba d’estrenar Urban Planet, un nou trampoline park de 3.000 metres quadrats. Va obrir fa dues setmanes al Parc Vallès. Hi ha llits elàstics pro, un tobogan de set metres, un circuit d’obstacles a l’estil ninja warrior i sales temàtiques amb efecte glow. També hi ha un racó de jocs per als pares: un sports bar gegant per vigilar els fills.
És el primer Urban Planet de Catalunya, un dels parcs més grans de la companyia. Tenen set centres més per tot Espanya i dos més en camí. ¿La fórmula de l’èxit? "Esport, diversió i socialització", responen. "Saltar –garanteixen– et fa més feliç".
El HiJump Park de Badalona encara no fa un mes que l’han obert. És el nou "planàs" que prediquen tots els influencers: abans d’inaugurar-se ja tenia vídeos amb més de 800.000 visualitzacions. Inclou un circuit impossible que fa més vertigen que el gronxador de la Heidi.
És el tercer HiJump Park que obre en dos anys amb la benedicció viral. Després de Sabadell (rambla d’Ibèria, 46) i Terrassa (Duero, 9), el macroparc de salts s’ha instal·lat a Badalona (centre comercial Màgic). Són 1.700 metres quadrats encoixinats (a Sabadell hi ha el 1.500 i a Terrassa el 2.000). La mateixa cançó enfadosa: llits elàstics fins on arriba la mirada, tobogans de sis metres i mig (un gairebé de caiguda lliure), un camp de futbol inflable, bàsquet per a esmaixades, teranyines per quedar-s’hi enganxats, batalles a l’estil Humor amarillo. ¿Que t’enfiles per les parets? També hi ha zona d’escalada. Els tres centres tenen circuit de Super Mario: una gimcana calcada al videojoc per saltar blocs misteriosos amb signes d’interrogació. Sí, aquí dures menys dret que una parella a La isla de las tentaciones.
A Cornellà hi ha el JumpYard: 2.850 metres quadrats només d’àrea de salts i fins i tot una tirolina indoor de 100 metres. El menú suós inclou més de 10 activitats: de llits elàstics a ponts penjants a 15 metres d’altura, cursos de Ninja Warrior i realitat augmentada.
Nou invent immersiu
És com jugar a un videojoc en primera persona, però amb suor fitnes. Action Games, en diuen. Nou invent immersiu d’acció per fer postureig sense sentir-te culpable per no anar al gimnàs. El macrocentre d’oci GameSide (Colom, 459, Terrassa) es va afegir al maig sumar a aquesta moda viral. Compte, però, que se’t pot fer més llarg que una sobretaula a El Ventorro. Són 1.000 metres quadrats de joc, 20 sales temàtiques i 4 universos: et coles en selves asteques, vaixells pirates i una escola de màgia a l’estil Hogwarts. "És una aventura –garanteixen els socis– en què l’heroi ets tu".
Tan aviat esquives làsers com a Missió: Impossible com travesses ponts sobre lava, t’embranques a trets o fas un encanteri amb ulls de rata. ¿Però què faig enfilada en una bola de demolició a l’estil Miley Cirus? A més de circuit de desafiaments hi ha QuizShow Room, com el concurs de preguntes de la tele, una sala de karaoke privada i bar restaurant amb dards interactius, shuffleboard i tele XXXL. Aquest és el seu primer centre a Espanya.
També a Terrassa hi ha la Lanzadera Spark81 (carrer de Llobregat, 4B). A l’Hospitalet va obrir l’any passat Kumove Game (Esquadres, 21). "Oci esportiu", en diuen ells. "Tu vens a divertir-te però alhora t’exercites". Tant pot ser que escalis enmig de bestiotes digitals com que t’amaguis d’un ull vigilant a l’estil El juego del calamar. El joc ubic més viral: El suelo es lava, amb llumetes vintage.
Un altre clàssic de mida real: el joc de l’oca. Oca Loka Game (rambla dels Països Catalans, 14, Vilanova). Es juga des de fa gairebé dos anys amb daus gegants i proves instagramables. Té algun reel amb més de 3 milions de visualitzacions. Ara, a més a més, ofereixen El juego del calamar en versió team building.
A Vilanova i la Geltrú també es pot jugar al Mario Party en la vida real. A Rivals Game (Vilanoveta 7, nau 7): nova experiència –tot just té dos mesos– basada en el clàssic de Nintendo. Més de 400 metres quadrats de taulers gegants, desafiaments de videojoc i karts. "És l’evolució de l’escape room", diu Albert Soler. Ell és soci del local d’escapes Golden Pop i un dels fundadors d’Axerum, un centre d’oci alternatiu amb llançament de destrals i fins i tot una habitació de la ràbia per destrossar el que sigui amb barres de ferro.
Ni fotos ni vídeos
Al cap de tres mesos d’obrir –el 2023– ja estava al top 10 mundial. I encara hi és La Taberna, el novè millor del món, segons els recents Oscars dels escape rooms, els premis Terpeca. ¿Que què té d’especial? "El més impressionant és el que hi ha a dins", somriu amb suspens Ricardo Infantes, un dels socis de The City Escape Room.
El secretisme no els va durar ni una setmana. "Tothom ho diu –arronsa les espatlles amb resignació–. Hi ha un vaixell". És a Terrassa (Llobregat 4B, local 11). És un escape room amb espectacularitat de parc temàtic. Es juga en una nau de més de 200 metres quadrats i 14 metres d’altura. No publiquen ni fotos ni vídeos. "El que passa a La Taberna –diuen com si fossin Las Vegas– es queda a La Taberna".
Subscriu-te per seguir llegint
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: 'La meitat dels joves no vol treballar
- Mor el manresà Santi Serra, líder veïnal del nucli de Sant Andreu de Palomar de Barcelona durant més de deu anys
- Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès
- Suspenen la Nit Viva de Fonollosa i el Pessebre Vivent del Bages, aquest divendres, i el Pessebre Vivent de Sant Fruitós, demà, per la pluja
- Un totxo que refreda sense electricitat: una innovació suïssa desafia l'aire condicionat