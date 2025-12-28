Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Estat dels embassaments avui, 28 de desembre, a Catalunya: Sau, Foix, Susqueda i la resta de pantans

Consulta el nivell dels pantans catalans, segons les últimes dades de l’Agència Catalana de l’Aigua

De les clavegueres a l’aixeta: Catalunya provarà a convertir aigües residuals en aigua potable sense pas previ pel riu

Configura les notícies de Google per no perdre’t res d’EL PERIÓDICO

El pantà de Sau, oficialment fora de l’estat de sequera

El pantà de Sau, oficialment fora de l’estat de sequera / Zowy Voeten

Ángel Guerrero

Després de diversos anys de sequera, la plujosa primavera del 2025 va alleujar la situació dels pantans catalans, arribant a elevar les seves reserves per sobre del 80% de la capacitat, un increment de més del 20% respecte a la mitjana dels cinc anys anteriors. Les darreres pluges han fet que els embassaments de Catalunya hagin tornat al 80% de la seva capacitat abans de tancar l’any, una xifra que no s’assolia des de principis de juliol.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), encarregada d’actualitzar aquestes dades, publica diàriament diversos informes que recullen l’estat dels embassaments. D’una banda, hi ha disponible un informe diari sobre tot el territori català; de l’altra, hi ha un registre específic per al sistema Ter-Llobregat.

Nivell dels pantans avui, 28 de desembre

L’estat de les conques internes de Catalunya se situa avui, 28 de desembre, en un 81,22 % de la seva capacitat total, un 6,32% més que ahir. Aquesta xifra manté folgadament el territori català fora de la situació de sequera, el llindar del qual se situa en el 60%. Es pot recordar que va ser fa uns mesos quan es va superar per primera vegada des del març del 2022 la marca del 56 % de capacitat dels pantans a la comunitat catalana.

Estat dels embassaments

L’entramat Ter-Llobregat proveeix sobretot les províncies de Barcelona i Girona i la comarca lleidatana del Solsonès. Consisteix en una xarxa de plantes, dipòsits i altres instal·lacions que consta de cinc embassaments: Sau (Vilanova de Sau, Osona), Susqueda (Osor, Selva), la Baells (Cercs, Berguedà), la Llosa del Cavall (Navès, Solsonès) i Sant Ponç (Clariana de Cardener, Solsonès). 

