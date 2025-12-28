Reserves d’aigua
Estat dels embassaments avui, 28 de desembre, a Catalunya: Sau, Foix, Susqueda i la resta de pantans
Consulta el nivell dels pantans catalans, segons les últimes dades de l’Agència Catalana de l’Aigua
De les clavegueres a l’aixeta: Catalunya provarà a convertir aigües residuals en aigua potable sense pas previ pel riu
Ángel Guerrero
Després de diversos anys de sequera, la plujosa primavera del 2025 va alleujar la situació dels pantans catalans, arribant a elevar les seves reserves per sobre del 80% de la capacitat, un increment de més del 20% respecte a la mitjana dels cinc anys anteriors. Les darreres pluges han fet que els embassaments de Catalunya hagin tornat al 80% de la seva capacitat abans de tancar l’any, una xifra que no s’assolia des de principis de juliol.
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), encarregada d’actualitzar aquestes dades, publica diàriament diversos informes que recullen l’estat dels embassaments. D’una banda, hi ha disponible un informe diari sobre tot el territori català; de l’altra, hi ha un registre específic per al sistema Ter-Llobregat.
Nivell dels pantans avui, 28 de desembre
L’estat de les conques internes de Catalunya se situa avui, 28 de desembre, en un 81,22 % de la seva capacitat total, un 6,32% més que ahir. Aquesta xifra manté folgadament el territori català fora de la situació de sequera, el llindar del qual se situa en el 60%. Es pot recordar que va ser fa uns mesos quan es va superar per primera vegada des del març del 2022 la marca del 56 % de capacitat dels pantans a la comunitat catalana.
Estat dels embassaments
L’entramat Ter-Llobregat proveeix sobretot les províncies de Barcelona i Girona i la comarca lleidatana del Solsonès. Consisteix en una xarxa de plantes, dipòsits i altres instal·lacions que consta de cinc embassaments: Sau (Vilanova de Sau, Osona), Susqueda (Osor, Selva), la Baells (Cercs, Berguedà), la Llosa del Cavall (Navès, Solsonès) i Sant Ponç (Clariana de Cardener, Solsonès).
S’hi han de sumar quatre pantans més que es troben fora d’aquest sistema: Darnius Boadella (Darnius, Alt Empordà), Foix (Castellet i la Gornal, Alt Penedès), Siurana (Cornudella de Montsant, Priorat) i Riudecanyes (Baix Camp).
Recuperació dels pantans
Fa uns mesos, els efectes de la sequera van colpejar durament Catalunya, obligant el Govern a prendre mesures. Així, si comparem les dades amb les de l’any anterior, els resultats són positius: tots els embassaments estan millor que fa un any. I no només això. El nivell dels embassaments durant la primera setmana de març del 2025 va duplicar àmpliament al del mateix període del 2024.
Amb tot, és important remarcar que aquestes dades representen ja uns registres similars a les corresponents a l’època prèvia a la sequera. L’any 2019, per exemple, va arrencar amb pràcticament tots els embassaments (a excepció del de Siurana) per sobre del 80% de la seva capacitat, tal com reflecteixen les dades de l’ACA.
Aquest és l’estat actual dels pantans de les conques internes de Catalunya, segons les últimes xifres disponibles:
Un inici d’any més plujós del normal
Després de diversos anys de dèficit de pluges que van arribar a provocar episodis de sequera extrema i restriccions d’aigua a Catalunya, els primers mesos del 2025 van portar forts episodis de pluja. De fet, aquest període entre gener i abril ha sigut el vuitè més plujós des que existeixen registres (1961). Aquestes pluges que, durant diverses setmanes, van arribar a ser gairebé ininterrompudes van permetre que el 5 d’abril es decretés el final de la sequera, tancant el mes de març amb els embassaments de les conques internes plens en més del 60% de la capacitat.
