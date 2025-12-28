Psicòloga familiar, explica que hi ha un augment de consultes d’àvies esgotades i que lamenten que el seu esforç no sempre és reconegut pels fills. | Rosa Rabbani
"Les àvies solen queixar-se de falta de temps i energia"
P. M.
En alguna ocasió ha explicat que molts avis se senten "atrapats» per la cura dels nets. ¿En quin sentit és així?
El que veig a la consulta és que la principal queixa dels avis que tenen una càrrega més gran és que ells ja es van sacrificar pels seus fills i, ara que estan una mica més lliures i encara estan bé per fer activitats, han d’estar tancats, fent-se càrrec dels nets. Són molts els avis que ajuden amb la cura dels nets i una part ho viu com una càrrega i sent que això els impedeix disfrutar de la vida. No obstant, en la gran majoria de les famílies no suposa un problema. Els avis ho gestionen amb afecte i amb el desig de donar un cop de mà als fills. Però, lògicament, els casos que arriben a consulta són aquells en els quals hi ha algun conflicte.
¿Diria que s’han incrementat les consultes d’avis amb conflictes familiars o problemes de salut mental per la cura dels nets?
No tinc estadístiques, però la meva experiència és que sí que han augmentat, clarament. Quan jo vaig començar, amb prou feines arribava algun cas. L’augment és perquè els pares treballen i conciliar és complicat. No obstant, els avis no acudeixen només per aquest tema: la majoria de vegades arriben perquè no es troben bé i, quan comencem a parlar, de seguida apareix la cura dels nets, com d’esgotats que es troben i, de vegades, parlen de la incomprensió que senten per part dels seus fills. Fins i tot, de vegades, venen acompanyats dels seus fills per fer sessions familiars.
¿I també van a l’alça les consultes de pares que se senten culpables per no poder exercir la cura i delegar en els avis?
Aquest tema apareix a la consulta amb molta intensitat. Són moltíssims els pares, diria que la gran majoria, que lamenten profundament no poder conciliar millor i poder dedicar-se ells mateixos a la cura i l’educació dels seus fills. També és veritat que a algunes persones la maternitat els ve una mica gran, i delegar els permet continuar mantenint l’status quo. Però, en general, jo sento el remordiment dels pares i mares que volen responsabilitzar-se de l’educació dels seus fills i no poden, i senten també la càrrega que la cura suposa per als seus pares.
¿Quins són els conflictes principals que plantegen uns i d’altres?
Les àvies solen queixar-se d’esgotament i falta de temps i energia: no és el mateix cuidar un net que un fill. També hi ha molta queixa de la incomprensió i la ingratitud dels seus fills, ja que ells estan fent sacrificis i no veuen reconeixement per l’altra part. Entre els pares, les queixes principals són que els avis no són capaços de posar límits i que malcrien els nens.
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: 'La meitat dels joves no vol treballar
- Mor el manresà Santi Serra, líder veïnal del nucli de Sant Andreu de Palomar de Barcelona durant més de deu anys
- Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès
- Suspenen la Nit Viva de Fonollosa i el Pessebre Vivent del Bages, aquest divendres, i el Pessebre Vivent de Sant Fruitós, demà, per la pluja
- Un totxo que refreda sense electricitat: una innovació suïssa desafia l'aire condicionat