REVELACIÓ DE LA SISENA I 'EL CONFIDENCIAL'
De la Rosa va intercedir perquè el Santander vengués oficines a Oleguer Pujol
Els 'papers de Panamá' desvelen que la comissió que es va embutxacar el fill de l'expresident va ser de 6,8 milions d'euros, 600.000 euros més del que se sospitava fins ara
Segueixen sortint a la llum noms relacionats amb l'escàndol dels 'papers de Panamà'. En aquesta ocasió, segons han informat La Sexta i 'El Confidencial' --els mitjans espanyols que han accedit als documents--, són els d'Oleguer Pujol i Javier de la Rosa. La família de l'empresari hauria intercedit en l'operació de compra de 1.152 oficines del Banco Santander el 2007, una operació immobiliària que ja està en mans de l'Audiència Nacional.
Els documents filtrats també revelen que la comissió que presumptament es va embutxacar el fill petit de Jordi Pujol i Marta Ferrusola va ser de 6,8 milions d'euros, i no de 6,2 milions com sospitava el jutge que investiga el cas, Santiago Pedraz.
Segons tots dos mitjans, Oleguer hauria autoritzat amb la seva firma el desviament de la comissió de 6,8 milions a una societat opaca que posteriorment li hauria reemborsat almenys cinc milions a través d'una altra societat pantalla.
MÉS COMISSIONS
Per la seva part, Javier i Gabriela de la Rosa Misol, dos dels fills de l'empresari condemnat pel 'cas KIO', haurien cobrat quatre milions d'euros més de comissió a canvi d'intercedir en l'operació de compra de les oficines bancàries. Aquesta dada coincideix amb el que ha publicat recentment el diari 'Abc', encara que el rotatiu madrileny esmentava una comissió de sis milions.
Segons fonts empresarials i judicials consultades per 'Abc', el mateix Javier de la Rosa es va posar en contacte el 2007 amb el llavors president del Santander, Emilio Botín, quan l'entitat va decidir vendre la seva xarxa d'oficines per seguir-hi en règim de lloguer. De la Rosa, definit en els 80 per l'expresident Pujol com "empresari model", va passar la informació al seu fill Javier, íntim d'Oleguer, i va començar a forjar-se l'operació.
ALTRES VINCLES AMB PANAMÀ
La d'Oleguer Pujol no és l'única vinculació de la família de l'expresident amb el país centreamericà. El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata assegura en la seva investigació sobre la fortuna del primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, que aquest hauria utilitzat quatre testaferros per blanquejar diners en comptes bancaris de Mèxic, Estats Units, Paraguai, Argentina i... Panamà.
Així mateix, aquest Estat va sortir a l'interrogatori de De la Mata a Pujol júnior de fa poc més d'un any. En aquell moment, el magistrat li va preguntar si la seva mare, Marta Ferrusola, era beneficiària d'un compte d'una societat creada a Panamà per eludir el pagament d'impostos d'Andorra. L'imputat ho va negar, però els documents en poder de De la Mata així ho acrediten.
