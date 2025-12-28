Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
La Font dels CapellansGripEpisodi de neuBaralla a IgualadaLoteria de NadalPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

El pessebre més gran sobre taula

Un enorme pessebre dedicat a la vida rural, de 230 metres quadrats, obre la 39a edició a Parets del Vallès. Aquest "tribut als cultius catalans" es podrà visitar fins a finals de gener.

Pessebre de Parets del Vallès, el més gran de Catalunya. | SILVIA FERRAN /AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

Pessebre de Parets del Vallès, el més gran de Catalunya. | SILVIA FERRAN /AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

Clàudia Mas

Parets del Vallès

Parets del Vallès s’ha tornat a situar en aquestes dates en l’epicentre del pessebrisme català. El municipi acull el pessebre sobre taula més gran de Catalunya, una instal·lació monumental de 230 metres quadrats que aquest any arriba a la 39a edició i que s’ha convertit en una cita imprescindible del calendari nadalenc.

En aquesta edició, el pessebre té com a eix central els cultius, un homenatge a la vida rural i al treball de la terra. Segons explica el president de l’Agrupació Pessebrista de Parets, Albert Pérez Ninou, l’agrupació feia anys que explorava aquesta línia temàtica i aquest any s’ha decidit tornar a la tradició destacant els camps i el cultiu de la terra: "Hem decidit destacar, més que les masies, sobre tot el tema del cultiu i dels camps: camps de gira-sols, d’espígol i parcel·les de reg, que mai s’havien fet abans".

Pérez Ninou afegeix que s’han incorporat elements tradicionals vinculats al treball artesanal del passat, com, per exemple, molins d’oli i de farina, que estan connectant especialment amb el públic: "La gent recorda el que feia quan era jove", assenyala, remarcant que aquestes escenes estan generant comentaris i records entre els visitants.

La instal·lació recrea paisatges agrícoles amb alt nivell de detall i realisme, incorporant efectes de llum que simulen el pas del dia a la nit, aigua natural i diversos recursos tècnics que reforcen la sensació d’immersió del visitant.

El pessebre monumental de Parets no només destaca per les dimensions, sinó també per la trajectòria. El 1996 va aconseguir el rècord català del pessebre sobre taula més gran d’Espanya, arribant llavors als 280 metres quadrats. Anys després, el 2004, va entrar al llibre Guinness dels rècords com el pessebre sobre taula més gran del país, amb xifres que donen idea de la magnitud: més de 12 tones de sorra, 3.000 quilos de pedra, 1.500 quilos de suro i més de 800 figures.

La instal·lació es podrà visitar els caps de setmana i dies festius, en horari de matí i tarda, d’11 a 13.30 hores i de 17 a 20.30 hores. També obrirà excepcionalment demà 29 i el 30 de desembre. El pessebre es mantindrà fins al 25 de gener, coincidint amb la Festa Major d’Hivern del municipi.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents