A propòsit del nom de Navas
L’Ajuntament proposa un procés participatiu per fer una "anàlisi més global" sobre la nomenclatura del barri després de refusar, fa un parell de mesos, una consulta ciutadana.
Judith Cutrona
Els veïns del barri de Navas es van emportar una galleda d’aigua freda fa un parell de mesos, quan l’Ajuntament de Barcelona els va comunicar que descartava portar a terme una consulta ciutadana sobre el canvi de nom del barri. El consistori va rebutjar 600 firmes de les 2.394 aportades al·legant que corresponien a persones que no estan empadronades a la zona, fet que va impedir arribar a 2.000 signatures necessàries i, per tant, que se celebrés la votació. Quan tot semblava perdut, però, el consistori ha proposat activar una nova via per continuar debatent la qüestió: un procés participatiu per fer una "anàlisi més global".
L’Ajuntament ha decidit seguir la recomanació de la Comissió d’Empara de la Participació Ciutadana –òrgan integrat al Consell de Ciutat– que, segons un informe que ha pogut consultar EL PERIÓDICO, aconsella que "el debat no es limiti a una votació, sinó que vagi precedit d’un procés participatiu que fomenti la informació, diàleg i deliberació compartida entre veïns".
La comissió justifica la recomanació considerant "l’existència de diverses iniciatives i opinions sobre la denominació del barri, fet que reflecteix la diversitat de punts de vista al territori", atès que, a més, els punts de vista esmentats són oposats: hi ha veïns que volen canviar el nom del barri i d’altres que no.
"Una qüestió tan sensible com la denominació d’un barri i tot allò que té a veure amb la seva identitat col·lectiva no es pot desenvolupar participativament a través de l’ús exclusiu d’una consulta ciutadana", incideix l’informe. D’aquesta manera, el consistori recull el guant i remarca que el govern municipal, encapçalat per Jaume Collboni, "sempre ha manifestat la necessitat de fer una anàlisi més global de la situació davant dues iniciatives que reflecteixen la diversitat d’opinions al territori". És per aquest motiu que proposarà un procés participatiu que inclogui "espais i eines específiques amb l’objectiu que tots els punts de vista puguin ser escoltats i valorats", assenyalen fonts municipals a aquest diari.
Compleix els requisits
Aquesta mesura és una nova via d’esperança per als veïns de Navas, tant els que volen que es canviï el nom pel de Torrent de la Guineu com per als que s’estimen més que es mantingui. Precisament, la idea de portar a terme una consulta va ser impulsada per residents que volen conservar el nom de Navas, en resposta a una altra iniciativa sorgida a mitjan 2023, quan un grup de veïns, amb els 10 membres de la vocalia de memòria històrica de l’Associació de Veïns de Navas com a nucli, es va mobilitzar per mirar de canviar-ne el nom.
L’informe de la Comissió d’Empara també ha examinat si amb les signatures recollides per la plataforma Navas el nostre Barri n’hi ha prou per impulsar una consulta i ha conclòs que la iniciativa compleix els requisits legals. Segons la normativa, en consultes referides a un àmbit inferior al municipi, el nombre de signatures exigible s’ha de calcular com un percentatge de la població afectada, sense establir un mínim fix. En el cas del barri de Navas, aquest percentatge és del 5%, equivalent a 1.105 signatures, una xifra superada per les 1.761 firmes validades. D’altra banda, l’òrgan adverteix que les consultes ciutadanes previstes en el Reglament de Participació Ciutadana (RPC) presenten problemes d’encaix legal després de les sentències del Tribunal Constitucional i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Com que les resolucions han provocat la nul·litat de diversos articles del reglament, la Comissió creu necessària una revisió, iniciada amb un informe jurídic, per adaptar-lo al marc legal vigent. Si el procés participatiu desemboqués en una consulta ciutadana, aquest seria un detall no pas menor que caldria tenir en compte.
