La reforma del túnel de la Rovira s’encareix tres milions per canvis
Les obres, que s’acabaran el febrer o el març del 2026 per dificultats durant l’excavació, costaran 17,8 milions d’euros en comptes dels 14,83 milions pressupostats inicialment.
Jordi Ribalaygue
La reforma del túnel de la Rovira, que fa un any que està en obres a Barcelona, sortirà una mica més cara del que era previst. L’Ajuntament va concedir el contracte l’octubre del 2024 perquè la galeria que connecta els barris del Baix Guinardó i el Carmel es remodelés per un preu de 14,83 milions d’euros. Al final, però, acabarà costant 17,8 milions d’euros, tal com ha acceptat el consistori aquest mes.
El govern de l’alcalde Jaume Collboni va al·legar problemes d’excavació i canvis en el projecte per justificar el sobrecost de la rehabilitació, que s’havia d’acabar aquest mes. Es preveu que s’acabarà entre el febrer i el març de l’any que ve, a causa del retard degut precisament a les dificultats que hi ha hagut durant les tasques de perforació.
En l’última comissió municipal d’urbanisme, l’executiu del PSC va aconseguir aprovar una modificació de l’import dels treballs encomanats a Acciona i Copcisa, les dues constructores que es van presentar formant una unió temporal d’empreses per aconseguir l’adjudicació.
El canvi suposa que la despesa per renovar el túnel pugi 2,96 milions d’euros per sobre de la quantitat amb què les dues companyies van guanyar el concurs públic, en el qual es van imposar a 10 candidats més.
Els socialistes van obtenir el suport dels grups de l’oposició, excepte de Vox, per variar la factura dels treballs. L’augment sobre la quantia que figura en el contracte és del 19,99%, just al límit del 20% que la llei permet com a màxim que es dispari el pressupost en les revisions excepcionals dels contractes públics d’obra.
Trànsit i enllumenat
El gerent de mobilitat, infraestructures i obres de l’Ajuntament de Barcelona, Ricard Font, va donar set motius quan va desgranar les modificacions que encareixen la reforma durant la passada comissió d’urbanisme. Primer va dir que s’han reforçat les "millores a les galeries" i després va afegir el contratemps detectat durant els sondejos.
"S’han establert mesures addicionals perquè hem trobat una duresa més forta de la prevista en l’excavació de les roques de les galeries d’evacuació", va assenyalar Font. La solidesa de la superfície també ha suposat un contratemps per al calendari per rehabilitar el túnel, d’1,3 quilòmetres de longitud.
Pedra més dura
La tinenta d’alcaldia d’Urbanisme, Laia Bonet, ja va assegurar al juliol que els operaris s’havien trobat amb "una pedra més dura" del que esperaven, cosa que va obligar a ajornar el final de les obres uns dos mesos.
Font va afegir que l’import de la remodelació creix perquè "s’ha canviat el projecte des del punt de vista de mobilitat". "Hi havia previsió d’un tancament total de la mobilitat del túnel de la Rovira durant tres mesos i, finalment, s’ha pogut garantir en tot moment deixar un dels dos túnels oberts per a la circulació de sortida de Barcelona en sentit ascendent", va explicar. Des de mitjans de novembre, els treballs es concentren a la galeria ascendent, tancada al trànsit, i es permet circular en horari diürn en sentit cap a la Ronda de Dalt pel túnel en direcció al Guinardó.
Al seu torn, Font es va referir a la millora del drenatge, que "facilitarà el manteniment futur del túnel". També va al·ludir a la substitució de les balises lluminoses i els plafons, per adequar-los a la normativa. "No estava previst canviar-los", va assenyalar. A més, va parlar d’esquerdes. "S’han resolt algunes fissures puntuals que, en un informe de patologies, s’ha vist que era necessari aprofitar l’obra per arreglar-les", va dir. Finalment, va indicar que s’ha revisat l’equip elèctric a petició d’Endesa per "millorar el proveïment elèctric del túnel".
Des de l’oposició, Junts va opinar que aquest augment del preu de les obres demostra que "la planificació inicial no va ser bona". El PP i Vox van compartir que els sobrecostos són massa "habituals" i que "s’acaben convertint en norma". "Un increment de gairebé el 20% no és un ajust, sinó que la contractació inicial no estava a l’altura", van retreure els populars. Per la seva banda, ERC va tornar a reclamar un estudi per incorporar un pas per a bicicletes al túnel de la Rovira.
