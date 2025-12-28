El temporal s’acomiada amb una gran descàrrega
Les fortes precipitacions acaben amb una dona crítica a Sabadell després de la caiguda d’un fanal i 28 persones evacuades a la comarca de la Garrotxa.
Inés Sánchez
Catalunya va viure ahir el tercer dia consecutiu de pluja i vent, que van ser especialment intensos a les comarques de Girona, on es va prolongar el perill de desbordament dels cursos dels rius i una situació viària complicada per les nevades. Per tercera jornada consecutiva va estar activa l’alerta d’Inuncat davant la previsió que les precipitacions s’allarguessin fins passada la matinada.
L’incident més greu de la jornada es va produir a Sabadell, a les 12.39 hores a la plaça de Sant Roc, a prop de l’edifici de l’Ajuntament, quan un matrimoni va resultar ferit després que un fanal es desplomés sobre seu quan eren a la zona per als vianants que envolta la plaça Major. La dona està en estat crític i l’home presenta ferides lleus. Tots dos són a l’hospital Parc Taulí de Sabadell.
Més de 200 litres a Osona
Els bombers també van desplegar un ampli dispositiu a Gavà a causa d’un surfista de vela que presumptament havia desaparegut a la mar en ple temporal, malgrat que finalment tan sols "havia deixat anar la vela". El temporal d’aquests últims dies ha estat marcat per l’entrada continuada de vent de llevant des de la Mediterrània occidental, una situació que ha provocat pluges constants i estàtiques, especialment intenses en algunes zones.
Les acumulacions més grans es van registrar a les comarques d’Osona, que ja superen 200 litres, i al Ripollès, la Garrotxa i la part alta del Montseny. Destaquen els registres de 223,2 litres de Ciuret, els 178,8 litres de Cantonigròs, els 155,5 litres del Puig Sesolles, els 147,7 litres de Viladrau i els 146,2 litres de Molló, segons va informar el Meteocat.
Un episodi de pluges en plenes festes de Nadal que també deixarà registres importants a les zones de muntanya de les Terres de l’Ebre, on l’acumulació en 24 hores pot arribar a 100 litres per metre quadrat. I és que la llevantada es va reactivar ahir al migdia amb l’entrada d’una franja de precipitacions fortes per la costa i el prelitoral central.
Perill per desbordaments
Els rius continuen amb cabals elevats, especialment a les comarques de Girona. "Si es compleixen els pronòstics de pluja les pròximes hores, no es descarta un repunt dels cabals, especialment a les conques de la Muga, el Fluvià, el Ter i la Tordera", va explicar la consellera Sílvia Paneque. També es va fer el desembassament del riu Foix, que baixava a 300 m/s. "Respon a la situació de saturació pràcticament total del sòl, fet que implica que qualsevol nova precipitació es traduirà en aportacions directes i ràpides als cursos fluvials", va afegir la consellera.
Un total de 28 persones van haver de ser evacuades a la comarca de la Garrotxa per desbordaments, 16 d’una casa de colònies a la Vall d’en Bas (Girona) per la crescuda del riu Fluvià, que les va deixar aïllades, i 12 més a Sant Feliu de Pallerols (Girona), que no podien sortir per la crescuda del nivell d’una riera pròxima.
La Diputació de Barcelona també va tancar tots els accessos al Parc Fluvial del Besòs a causa de la intensa pluja d’ahir i de la previsió que el canal central pogués desbordar-se, atès que va arribar a 80 m/s. Nombrosos ciutadans van anar a veure el curs del Besòs.
Estacions d’esquí tancades
Les estacions d’esquí de Núria i Vallter van tancar pel perill extrem d’allaus, ja que s’han acumulat gruixos de neu entre els 50 i 75 centímetres. La neu també va ser protagonista en algunes carreteres de muntanya.
Tot i que estava previst que les precipitacions i el vent acabessin a la nit, "hem de vigilar que no hi hagi esllavissades o alguna caiguda d’arbres". Avui haurà acabat l’avís i les precipitacions minvaran però "el terreny serà molt moll i cal mantenir les precaucions".
