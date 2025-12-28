Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

"Volíem aprofitar les onades"

Les platges de Barcelona capegen un temporal que, lluny de frenar tota l’activitat esportiva al litoral, va convidar alguns surfistes a llançar-se a l’aigua.

Un home fent surf d’estel a la platja de la Barceloneta, ahir. | ZOWY VOETEN

Daniela Cabeza

Barcelona

El temporal de pluja i vent no va provocar danys importants a les platges de Barcelona. Malgrat el fort onatge registrat durant la nit de divendres a dissabte, el litoral es va mantenir en bon estat i sense afectacions destacables. A la platja de la Barceloneta, per exemple, la situació era estable ja des de primera hora del matí d’ahir. Al passeig marítim un treballador del restaurant Xup Xup va netejar la zona amb una mànega, mentre que a la terrassa va col·locar sacs de sorra per evitar que les onades arrosseguessin el mobiliari: "Ho fem així ja perquè altres anys ens hem trobat cadires i taules repartides per la mar". Al llarg del passeig marítim hi havia trams coberts de sorra, i diversos operaris del servei de neteja la van retirar amb pales i van escombrar la zona.

El temporal tampoc va frenar l’activitat esportiva. A la mateixa platja, diversos surfistes es van llançar a l’aigua per aprofitar les condicions de la mar, i una parella practicava surf d’estel.

L’Elise i en Duvan en feien per primera vegada en aquesta platja. "És molt difícil que aquí a Barcelona hi hagi aquestes onades i ho hem aprofitat avui per venir. Tant ens ha fet la pluja. Ho hem volgut aprofitar, i la platja està bé. El temporal no ha deixat res en gaire mal estat. Tot és a lloc", va explicar en Duvan. A la resta del litoral, tant a la platja del Somorrostro com a la Nova Icària, la situació era de total normalitat, mentre que a la Mar Bella es van fer notar les abundants escombraries arrossegades per la mar.

Tot i la pluja intermitent, entre les 11 i les 12 del matí es podien veure nombrosos corredors i persones passejant pel passeig marítim, una mostra més que l’activitat es va mantenir amb una certa normalitat. En conjunt, l’episodi de pluja no va empitjorar l’estat de les platges barcelonines, que van capejar el temporal amb bona nota.

