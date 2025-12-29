Temporal de pluja
L’alerta roja per pluges reviu els fantasmes de la dana a la zona zero de València
El temporal passa sense danyar Catarroja, Massanassa, Aldaia o Xiva, però revifa fantasmes del passat després de deixar 200 litres en alguns punts
Gonzalo Sánchez
El fantasma de les inundacions va tornar a recórrer aquest diumenge, 28 de desembre del 2025, les localitats de la «zona zero» a la província de València. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) va elevar a nivell vermell l’avís per pluges a tot el litoral sud, advertint d’un «perill extrem» després d’una jornada en què es van superar els 200 litres per metre quadrat en menys de 12 hores. Davant la virulència del temporal, la Generalitat va activar el sistema ES-Alert, enviant avisos als telèfons mòbils de la població a tota la província de València.
El barranc del Poio
La preocupació era màxima a tota la conca del Poio i el riu Magro, on el record de la tragèdia de l’octubre del 2024 segueix molt present. A Massanassa, l’ajuntament va emetre un avís demanant «extremar les precaucions i evitar qualsevol desplaçament innecessari». Des del centre de coordinació local es va realitzar un seguiment minut a minut d’unes aigües la crescuda de les quals estava sent «molt ràpida i violenta» a causa de la intensitat de les pluges a l’interior. Les autoritats van demanar als veïns que busquessin refugi a les plantes altes de les vivendes si es trobaven en zones crítiques i que retiressin els seus vehicles d’àrees inundables sempre que no suposés un risc per a la seva integritat.
Catarroja i Xiva en suspens
La situació d’alerta es va estendre al llarg de tot el curs. A Catarroja, el consistori va mantenir la població en suspens mentre monitoritzava de forma contínua l’augment del cabal a causa de la pluja acumulada a la capçalera. A causa de les inundacions ja produïdes en comarques veïnes com La Ribera i La Safor, es va activar la situació 1 del Pla Especial d’Inundacions del País Valencià. Per la seva banda, a Xiva es van registrar uns 40 litres per metre quadrat durant la tarda. L’alcalde, Ernesto Navarro, va informar del tall al tràfic del Pont del Gallec després de vessar l’aigua per sobre, mentre la Policia Local i la Guarda Rural van vigilar atentament els cursos davant els antecedents que arrossega el municipi.
A Aldaia, el temporal va tornar a inundar el pas inferior que connecta amb Alaquàs. No obstant, a diferència d’altres ocasions, el pla de xoc antirriades instal·lat recentment sembla estar donant resultats. L’alcalde Guillermo Luján va assenyalar que les comportes instal·lades el passat setembre van resistir la pressió, complint la seva funció d’impedir que l’aigua arribi al nucli urbà. El municipi, que va invertir 1,8 milions d’euros en aquestes infraestructures després del «calvari» del 29 d’octubre, va respirar amb una cautela tensa mentre el barranc de la Saleta tornava a desbordar-se sense afectar, de moment, les vivendes.
La inquietud no es va limitar a aquestes localitats; en altres punts de la Ribera Alta i l’Horta Sud, com l’Alcúdia o Torrent, es van reportar carrers negats i talls en carreteres principals. Els serveis d’emergència van estar en alerta realitzant empetitits constants i vigilant de prop uns cursos d’aigua que amenacen de desbordar-se de nou. Aquesta situació reviu el temor en una zona especialment sensible als episodis de pluges torrencials, on la seguretat de les persones s’ha convertit en la prioritat absoluta per a totes les administracions locals.
