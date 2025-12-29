El futur de la mobilitat a BCN
"Els VTC donen més seguretat, però el taxi és més ràpid"
Els ciutadans desconeixen el contingut i les implicacions de la futura llei del taxi, que limitarà l’activitat de les VTC, i consideren que els dos models poden conviure a la capital catalana. Dels VTC valoren sobretot "saber el que pagues des del principi".
Judith Cutrona
Moure’S per Barcelona implica triar. Caminar, anar en bici, metro, autobús, utilitzar el vehicle privat o combinar diferents modes de transport forma part del dia a dia de la ciutat. En aquest ventall d’opcions conviuen el taxi i els VTC, dos serveis que comparteixen espai als carrers però arrosseguen una disputa que s’ha revifat les últimes setmanes. El motiu és la tramitació al Parlament de la coneguda com a llei del taxi, que preveu limitar l’activitat de les VTC i reservar el servei urbà exclusivament al taxi.
Al carrer, els usuaris es mouen entre dos models. Mentre que la relació entre taxistes i conductors de VTC continua sent tensa, bona part de la ciutadania es manté aliena a la futura norma. Pocs en coneixen el contingut i molts només perceben un murmuri de protestes. Saben que alguna cosa passa, però desconeixen, sobretot, quines en seran les conseqüències.
"Doncs jo no estic d’acord amb la llei ni que únicament hi hagi taxi", es queixa la Moli, pseudònim d’una dona de mitjana edat, que atén aquest diari a l’estació de Sants, un punt on durant les últimes setmanes s’ha tornat especialment complicat poder agafar un taxi per les obres en curs. És usuària habitual dels VTC.
"Als llocs on viatjo, Uber és una meravella. Saps el que pagues des del principi. Amb les aplicacions és tot molt ràpid. I nosaltres som boomers… imagina’t la gent jove", explica. Va acompanyada de la Maria, que insisteix que poder disposar d’un servei "a la carta" i "fins i tot demanar la mida del cotxe si portes maletes" és un gran avantatge. "Vam intentar agafar un taxi gran i no hi havia manera", lamenta.
La Moli afegeix un argument més a la seva preferència: "Ho sento molt, però com a dona em sento més segura en un Uber. Saps qui és el conductor, apareix el seu nom i la matrícula".
El Javier, en canvi, té clar que prefereix el taxi. "Per rapidesa, sempre. No espero per un Uber", assegura, tot i que reconeix que acostuma a recórrer als VTC quan està fora d’Espanya. "Tenir el preu tancat et dona més confiança: saber quant et costarà el trajecte o si podràs agafar-lo durant el viatge. En el temps en què vivim, ens interessa saber quant paguem", raona.
Malgrat ser usuari del taxi, admet haver-se sentit decebut en alguna ocasió. "Quan algun taxista et fa fer voltes de més, et desil·lusiones. T’estic triant a tu, també per antiguitat, i tot i així em passa. Ho he comentat sense problema amb el conductor", assenyala.
La Cristina viatja sovint a Barcelona per feina. És de Madrid i també prefereix el taxi perquè considera que "és més ràpid de trobar i demanar", al carrer. "No cal esperar", resumeix. A més, diu que el sector "s’ha adaptat bastant bé a les noves dinàmiques", com les aplicacions mòbils per sol·licitar el servei, amb referència a plataformes com Free Now. "Tot pot conviure", afirma. Ho veu amb claredat a Madrid, on assegura que hi ha moltes més VTC. "A Barcelona, en canvi, es veuen molts més taxis", constata.
L’Alex és de Menorca i reconeix que a Barcelona sempre opta pels VTC. Durant la seva estada a la ciutat prefereix aquest servei per comoditat i previsibilitat: "Vaig estudiar aquí i sempre he agafat Cabify. No soc de taxis", confessa. Sempre intenta reservar-lo amb prou temps: "Si l’agafo puntualment prefereixo reservar-lo per saber-ne ja el preu".
Un factor marca preferències: els estrangers solen estar més acostumats a Uber. La Isabel, una dona d’Hondures que espera l’autobús, assegura que mai utilitza taxis. "L’Uber és molt important: a Hondures l’utilitzen moltíssim i també hi ha taxis. Conviuen els dos molt bé".
De manera similar, un matrimoni de l’Índia intenta reservar un Uber a través de l’aplicació. No coneixen el servei de taxi local, però estan acostumats a Uber, ja que a l’Índia el taxi tradicional "és cinc vegades més car". Per això, quan viatgen, no dubten a utilitzar la plataforma. "Al final és el que coneixem i ens dona més seguretat", expliquen.
"¡A treballar!"
"Jo no agafo ni taxis ni Uber, però agafaria els taxistes i els diria: ‘¡A treballar! Que deixin treballar, la llei és de lliure mercat’", diu enfadat el Santiago. Reconeix que agafa taxis només puntualment, com després d’alguna intervenció mèdica. "No soc d’Uber perquè el tema del mòbil l’utilitzo poc. No vull pagar amb el mòbil. Continuo pagant en bitllet". Confessa que es mou també amb moto i en vehicle propi, i que considera útil la presència dels VTC quan no hi ha taxis disponibles: "Si hi ha Uber, és que estan treballant. Hi ha moments que Barcelona no té taxi".
