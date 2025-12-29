Tragèdia al mar
La família dels valencians morts en el naufragi d’Indonèsia: «No tornarem a Espanya sense tots quatre, tots junts»
Ha emès un comunicat per confirmar que el cos recuperat en les últimes hores pertany a un dels tres menors
Marga Vázquez
La família dels nens valencians desapareguts en el tràgic naufragi ocorregut a Indonèsia, en el qual un pare i tres fills van perdre la vida quan el barco en què es disposaven a visitar l’illa de Komodo es va trencar en dos i es va enfonsar, ha confirmat aquest matí que el cos trobat en les últimes hores pertany a un dels menors.
Dos nens i un adult, Fernando Martín, de 44 anys i entrenador del València CF Femenino B, encara estan desapareguts. La seva família confia que la recerca es mantindrà fins a recuperar tots els cossos. De moment, les autoritats locals han ampliat el radi de recerca després d’uns dies d’intens rastreig a la zona. El cos recuperat en les últimes hores va ser trobat per residents locals a una milla nàutica del lloc del naufragi.
El comunicat de la família
Amb motiu d’aquesta troballa, la família valenciana afectada per aquesta tragèdia ha llançat un nou comunicat per confirmar que el cos és el d’un dels menors desapareguts i demanar, una vegada més, «consideració i respecte», a més de sol·licitar que es mantingui la recerca fins a trobar tots els desapareguts.
Aquest és el comunicat íntegre de la família:
«Lamentem confirmar la mort d’un dels tres menors desapareguts, les restes mortals de les quals han sigut recuperades en el desenvolupament de les tasques de recerca.
Preguem una oració per tots ells i, en la mesura del possible, demanem que es preservi la seva identitat.
En aquests moments d’indescriptible dolor, sol·licitem que es mantingui la consideració i respecte a la intimitat de les nostres famílies.
Agraïm tot el suport que estem rebent, tant a Espanya com a Indonèsia, i confiem que les tasques de recerca continuaran.
No tornarem a Espanya sense tots quatre, tots junts.
Moltes gràcies».
