La foto íntima d'una estudiant catalana circula per les xarxes un any sense que ella ho sàpiga
Els pares d'un destinatari involuntari revelen el cas sense voler en preguntar a la família de l'afectada com es troba
Una fotografia íntima d'una noia catalana ha estat circulant per les xarxes socials i els serveis de missatgeria instantània durant un any sense que ella ho sabés. La jove, que era menor quan va compartir voluntàriament la imatge amb un grup de contactes d'una plataforma 2.0, no ha estat conscient de la repercussió del seu autoretrat fins dotze mesos després.
Fonts properes al cas calculen que centenars d'usuaris de Telegram, Instagram i WhatsApp han pogut accedir a aquest contingut, des de Barcelona fins a la Catalunya central, de les comarques de Tarragona al País Valencià. Una conversa casual en la sobretaula d'un àpat nadalenc entre la família de l'afectada i els pares d'un dels receptors que van observar a través del telèfon mòbil el selfie en qüestió ha possibilitat que la damnificada se n'hagi assabentat.
L'incident va començar quan la noia, que tenia 17 anys i estudiava segon de batxillerat en el moment dels fets, va decidir fer-se algunes fotos en privat a la seva habitació i compartir-ne una amb un nombre limitat de les seves amistats mitjançant un grup de Telegram. Sense demanar-li permís, alguns destinataris van redifondre el material, i certs navegants, al seu torn, van reproduir aquesta acció.
Tot indica que tres alumnes del mateix curs de la jove, que ara ja és a la universitat, van informar del succés una professora del centre. Però no consta enlloc que s'activés cap protocol per esbrinar qui havia escampat el retrat. El temps va anar passant, la sorpresa per la novetat es va apagar i la imatge va caure en l'oblit... fins que la setmana passada, sense cap mala intenció, els pares d'un company de l'estudiant la van retornar a l'actualitat.
Aquest matrimoni es va interessar per la noia i, quan la parella es va referir al "disgust per la foto", es va adonar que l'altra família no en sabia res. I la persona que havia estat subjecte i objecte de l'escàndol, tampoc. Tant ella com el seu cercle més proper no tenen intenció de presentar una denúncia al respecte. Prefereixen oblidar allò que ignoraven fins fa uns dies.
