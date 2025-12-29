Francisco Villamayor: "A BCN es pot treballar amb mentalitat global"
El Periódico
Francisco Villamayor (48 anys) és argentí i francès, casat i pare de tres fills. Viu a Barcelona des de fa cinc anys. Emprenedor en béns immobles, màrqueting i esdeveniments, va fundar el 2011 Bresson Brokers, agència immobiliària líder a Buenos Aires, i Factor Barcelona, la seva segona emprenedoria a la ciutat: un espai per a esdeveniments corporatius prèmium a l’Eixample. És columnista i formador, especialitzat en innovació, narrativa de marca i desenvolupament de projectes amb identitat.
¿Per què va triar Barcelona?
Va ser per una suma de raons familiars i professionals. Barcelona combina qualitat de vida, energia creativa i projecció internacional. És una ciutat on es pot treballar amb mentalitat global sense perdre l’escala humana.
¿Quins aspectes de la ciutat destacaria com a positius?
La seva cultura, la seva arquitectura i la seva vitalitat. És un enclavament global únic que inspira i connecta talent d’arreu del món. Permet desenvolupar projectes d’abast europeu i mantenir, alhora, una vida familiar equilibrada.
¿Quins aspectes de la ciutat cal millorar? ¿Com?
La veritat és que m’agradaria que Barcelona confiés una mica més en la iniciativa dels seus habitants. Considero que reduir uns certs nivells de burocràcia i de control estatal permetria potenciar la innovació i atraure encara més projectes creatius. La ciutat disposa d’un enorme talent i mereix més espai perquè les idees puguin prosperar amb agilitat.
¿Què espera de la Barcelona dels anys vinents?
Que continuï incrementant el lideratge en la indústria MICE (meetings, incentives, conferences & exhibitions). Aquest sector impulsa el desenvolupament econòmic, crea ocupació qualificada i dinamitza molts sectors. A més, atrau visitants d’alt valor afegit, ajuda a desestacionalitzar el turisme i reforça la projecció internacional de la ciutat de manera sostenible.
¿Quina sent vostè que és la seva ciutat? ¿Què és el que més troba a faltar?
Avui tinc dues ciutats. Buenos Aires, on viatjo almenys tres vegades l’any, és la meva casa emocional: pròxima, càlida i autèntica. Barcelona, en canvi, és més estructurada i global, i m’ofereix un marc de creixement excepcional alhora que una qualitat de vida familiar inestimable. Totes dues es complementen en aquesta etapa de la meva vida.
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: 'La meitat dels joves no vol treballar
- Els jesuïtes inicien un nou projecte en una masia que era del doctor Redondo
- Mor el manresà Santi Serra, líder veïnal del nucli de Sant Andreu de Palomar de Barcelona durant més de deu anys
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès
- Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge