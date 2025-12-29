El futur de la mobilitat a Barcelona
Les llicències del taxi ja es paguen fins a 180.000 euros
Un grapat de taxistes consultats per EL PERIÓDICO coincideixen en les altes cotes a què ha arribat el singular mercat
A l’any es fan unes 600 compravendes de llicències de taxi a l’àrea de Barcelona
Només es podran dispensar permisos nous quan es demostri que hi ha demanda no coberta
Manuel Arenas
Pedro Sánchez ven la seva llicència. No és el president del Govern sinó taxista a Barcelona, fa broma. La seva llicència és per al govern d’un Ssangyong XLV. Al març farà 67 anys i ja assaboreix la jubilació. "No tinc pressa i no estic disposat a negociar", aclareix. La seva llicència està en venda per 160.000 euros. 170.000 si el comprador hi vol incloure el seu vehicle, del 2020. Li queden cinc anys de vida útil com a taxi. La regulació obliga els taxistes de Barcelona a canviar de cotxe cada 10 anys. Com menys anys tingui el vehicle, a més diners pot aspirar el venedor. A qualsevol assessoria de compravenda de llicències de taxi es poden consultar els preus d’aquest singular mercat. En el dia d’avui fluctuen entre 150.000 i 180.000 euros.
Els motius pels quals les llicències de taxi pugen són variats. Un factor de pes és el dia festiu que comporta cada permís. "Les condicions del mercat de llicències les determina la comunitat pakistanesa, que és la que entra amb molta força en el sector del taxi", diu Sánchez. De fet, la comunitat té una associació pròpia: Pak Taxi.
El taxista explica que els compradors potencials fan les seves càbales sobre els dies de la setmana en què es factura menys. Les llicències amb uns dies festius que coincideixen amb un d’aquests dies "són les que es venen més cares", assenyala Sánchez, perquè no obliguen a fer festa un dels dies amb unes suposades facturacions altes. "Però tot plegat són simplement càlculs a partir de percepcions", admet.
L’Institut Metropolità del Taxi (IMET) calcula que a l’any es fan unes 600 compravendes de llicències a l’àrea de Barcelona. La mitjana per transferència que té registrada l’IMET és de 138.000 euros. Si bé els taxistes consultats per EL PERIÓDICO asseguren que la xifra és baixa en relació amb els preus actuals de mercat: "Les llicències s’han revalorat". Es pot comprovar amb un cop d’ull ràpid a les webs esmentades d’assessories que fan de pont entre compradors i venedors.
160.000 sense cotxe
"Per 140.000 euros no he vist cap llicència: potser en surt alguna però es venen molt ràpid", explica l’Ismael, de 23 anys. Fa cinc mesos que intenta comprar una llicència i està inscrit a la plataforma que té disponible a aquest efecte l’IMET. "N’he vist per 160.000 euros sense cotxe, i amb cotxe puja a 15 o 20.000 euros més", afegeix.
Les empreses de VTC estan d’acord amb el fet que les llicències de taxi s’han revalorat però s’emporten la tendència al seu terreny. "Les VTC hem creat competència en el sector i això ha permès que les llicències es revalorin", explica un portaveu de Cabify. Aquestes grans companyies sostenen que la liberalització del mercat no solament els repercuteix positivament a aquestes companyies i als clients, sinó també al sector del taxi. I defensen la tesi al·ludint als centenars de taxistes que comencen a treballar amb aquestes companyies. A Uber, per exemple, ja presten servei 1.684 taxistes a l’àrea de Barcelona. "El nostre objectiu és treballar amb la meitat dels taxistes de Barcelona a finals del 2026". Això voldria dir arribar a la xifra de 5.000 taxistes, atès que actualment hi ha 10.289 llicències de taxi operatives a la Barcelona metropolitana.
"No hi vull guanyar diners"
Un altre taxista que ven la llicència a la plataforma de l’IMET és Juan Antonio Lebrón. Com Sánchez, a 67 anys també liquida per jubilació. Però, assegura, la seva voluntat no és pas enriquir-se sinó recuperar la inversió que va fer. "Jo no vull guanyar diners amb la meva llicència. La meva intenció és vendre-la pels diners que la vaig comprar", apunta Lebrón. En el seu cas, la intenció és quedar-se el cotxe, un Dacia Jogger del 2023, per a ús personal. De manera que la seva llicència està en venda per 160.000 euros sense el vehicle. "El sector del taxi em va donar una oportunitat: em va acollir després que en una altra empresa m’acomiadessin", afirma Lebrón.
Davant el context de la futura llei del taxi, i molt especialment amb vista a la jubilació dels conductors, les llicències han adquirit un valor especialment significatiu. "Tot i que tindré una pensió, no hi he treballat gaires anys i ja vaig comprar la llicència cara", matisa Lebrón, que va començar en el sector del taxi el 2014. En un context molt diferent en què va comprar l’autorització Pedro Sánchez, ja en fa ni més ni menys que quatre dècades. "Després de 44 anys, crec que ja ha arribat l’hora de jubilar-me", assenyala el taxista.
La nebulosa que acompanya la futura regulació catalana del taxi obre l’interrogant de si l’IMET permetrà llicències noves a més de les actuals. L’àrea de Barcelona avui està en un context de limitació de l’oferta: l’àrea urbana supera els nivells de contaminació permesos per la UE i alhora hi ha una ocupació de l’espai públic pròxima a la saturació.
Aquestes circumstàncies són les que les sentències judicials han considerat com a necessàries per limitar l’oferta i que han servit a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), de la qual penja l’IMET, fins a aquest moment per frenar l’avanç de les VTC.
La proposta de llei actual indica que l’Administració només podrà dispensar permisos nous quan es demostri que hi ha una demanda no coberta únicament amb noves llicències de taxi, pel fet de considerar-se un servei d’interès públic perquè té tarifes regulades i l’obligació d’atendre tots els usuaris sense cap discriminació. En un escenari de normalitat, sense problemes de congestió ni de contaminació, el projecte legislatiu mostra que l’Administració convocarà primer concursos de llicències per a taxis i, només si no es cobrissin, s’obriria una segona convocatòria per a VTC.
