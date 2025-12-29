Les instal·lacions de la nova fira
Montjuïc afronta el 2026 l’inici de la seva ambiciosa transformació
L’Ajuntament de Barcelona aprova quatre projectes d’obra que serviran per remodelar palaus firals, construir un pavelló nou, erigir oficines i refer carrers amb un cost d’almenys 400 milions d’euros.
Els plans per al recinte firal afecten 270.013 metres quadrats
Les obres han de finalitzar el 2029, excepte les dels equipaments i habitatges
Jordi Ribalaygue
A partir del 2026 Montjuïc encara la reforma més intensa que ha conegut des dels Jocs Olímpics. El promontori de Barcelona afronta les primeres obres de cara als fastos del centenari de l’Exposició Internacional de 1929, amb el recinte de Fira de Barcelona com a focus d’una remodelació amb què, una vegada més, la muntanya es reinventarà. Les últimes setmanes l’Ajuntament ha aprovat quatre grans plans per recompondre el recinte firal, que afecten 270.013 metres quadrats de superfície. El cost de tots junts summa almenys 400 milions d’euros. Tots han de finalitzar el 2029, excepte la construcció d’equipaments (majoritàriament, començaran el 2030) i habitatges (a partir del 2030 per estar acabats el 2033).
Les commemoracions no seran un punt final per a l’enèsima relectura de Montjuïc, que compta amb un pla de transformació fins al 2035 dotat amb 2.800 milions d’euros –inclou pacificar la circulació al voltant de la plaça d’Espanya i fer-ne accessible el nucli als vianants– i reserva subsol per a una parada de la línia 2 de metro al peu de la Font Màgica, per uns 1.000 milions. De moment, els següents són els projectes que s’atalaien en l’horitzó.
L’ala esquerra entrant per plaça Espanya concentrarà les exhibicions firals, en els edificis de les quals s’invertiran 159 milions d’euros. En la primera fase, s’enderrocaran l’actual palau de Congressos i el palau 4 per erigir el palau Multifuncional. Estarà dotat de dues grans sales expositives, cada una d’uns 10.000 metres quadrats. Amb aforament per a unes 7.500 persones, se suggereix disponible també per a activitats de gran afluència, com concerts. Després serà el torn del palau de Comunicacions. Ampliarà la superfície expositiva en 13.250 metres quadrats i se li adossarà un edifici amb dues plantes d’activitat firal i quatre més per a oficines.
Noves passarel·les
Una passarel·la amb arbres connectarà els dos palaus, amb una amplada de 15 metres, que podrà reunir fins a 1.500 persones en esdeveniments a l’aire lliure. Sobrevolarà l’avinguda Maria Cristina, que promet reduir els carrils de trànsit plantant una rambla al mig de la calçada. S’emporta el gruix d’una partida de 24,71 milions per a espais públics. A part, es crearan dos nous carrers: el de la Guàrdia Urbana anirà del Paral·lel a Rius i Taulet i la plaça Univers canviarà en un passatge de 32 metres d’ample entre els dos pavellons. Amb possibilitat de tancar-se per a actes de la Fira, formarà part de l’eix de gairebé 500 metres que unirà els barris del Poble-sec i de la Font de la Guatlla.
El pati de columnes del palau del Vestit s’obrirà per deixar pas a un porxo que precedirà una esplanada amb zona verda. Donarà accés a un edifici d’oficines que es construirà després de la demolició parcial de part de l’immoble actual. Es destinen 14.500 metres quadrats a usos terciaris i 1.500 a un equipament "vinculat a l’ús de desenvolupament econòmic". Es compta afegir 1.100 metres quadrats per a unes dependències públiques del Poble-sec i 508 més de caràcter sociocultural.
A més, el lateral del palau que dona a la Gran Via es refarà per complet. El xamfrà amb el carrer Mèxic es reformularà com un portal de la Fira, que aspira a ser icònic, amb 29,20 metres d’altura. Les torrasses es transformaran en sales de reunions i permetran pujar a una terrassa sobre la columnata. A part, es traça un passatge que unirà Mèxic amb Maria Cristina, entre el nou edifici i el palau de la Metal·lúrgia. Tota la reforma s’estima en 34,14 milions d’euros.
Auditori a l’Alfons XIII
El palau d’Alfons XIII es rehabilitarà amb un cost de 77 milions d’euros per convertir-se en un palau de congressos. Estarà dotat amb un auditori amb 2.026 places, completat amb sis sales. També s’habilitarà una sala polivalent, de fins a 2.500 metres quadrats. Amb una nova entrada a través de la plaça de la font Màgica, el seu vestíbul es decorarà amb un jardí interior. L’immoble no creixerà en volum, però sí que es deslliurarà d’obstacles per ampliar la planta baixa i la subterrània.
Just al davant es remodelarà el palau bessó, el de Victòria Eugènia, per allotjar l’ampliació del MNAC, amb un cost de 76,8 milions. La renovació de les places que voregen els dos pavellons es taxa en 24 milions. És el projecte que es posposa més enllà del 2029. S’edificaran tres illes de quatre a vuit plantes, amb 500 pisos de protecció oficial en règim de lloguer i 36 domicilis dotacionals per a casos d’emergència, a més de 2.000 metres quadrats per a comerços als baixos. Per aixecar-los, es tirarà gran part del pavelló 2, quan traslladi la seva activitat a altres instal·lacions.
Al solar que s’obtindrà amb la demolició s’alçarà també un ambulatori i s’emprendran sengles ampliacions, la del museu Espai Bombers i la del pati de l’escola Mossèn Jacint Verdaguer. El primer que s’ha de materialitzar és el nou poliesportiu, a partir de finals del 2026 en la part del pavelló firal que continuarà dempeus. Enmig dels nous edificis es formarà una plaça. Els costos d’urbanització i demolició es valoren en 4,25 milions.
