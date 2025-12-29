Previsió meteorològica
Nit de Cap d’Any gelada: l’arribada d’una massa d’aire fred provocarà un marcat descens dels termòmetres a tot Espanya
Els models indiquen que les temperatures baixaran de forma marcada entre dimarts i dijous, deixant mínimes pròximes als zero graus en diversos punts de l’interior peninsular
Alerta per pluges intenses a Andalusia i el País Valencià, avui en directe: última hora del temps a Espanya, pluges, desapareguts i avís de l’Aemet
Valentina Raffio
Després d’un Nadal passat per aigua i un cap de setmana d’intenses tempestes, tot apunta que de cara a la nit de Cap d’Any tindrem un altre canvi de temps. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) pronostica l’arribada d’una massa d’aire gèlid que, a partir de dimarts vinent i fins com a mínim finals de setmana, provocarà un descens generalitzat dels termòmetres a tot Espanya. Els models indiquen que el 2025 s’acomiadarà amb nits gelades, que en molts punts de l’interior podrien vorejar els zero graus o fins a temperatures negatives, i algun episodi puntal de pluges. Tot i que res comparable amb el viscut en els últims dies. A Catalunya, Meteocat també vaticina una setmana marcada per un descens generalitzat tant de les màximes com de les mínimes i cel ennuvolat.
Els pronòstics apunten que, després de les pluges d’aquest dilluns, el temps es mantindrà relativament estable durant tota la setmana en gran part d’Espanya. L’arribada d’un anticicló, que deixarà cel espaiós, coincidirà amb l’entrada d’una massa d’aire fred, que provocarà un descens generalitzat dels termòmetres. Aquesta combinació de factors podria deixar gelades en àmplies zones de l’interior, sobretot al nord i el centre de la península Ibèrica, i mínimes que podrien vorejar valors negatius en diversos punts del país. La bona notícia és que, almenys per ara, no s’esperen grans precipitacions derivades d’aquest fenomen. Dit d’una altra forma, en la major part d’Espanya tot apunta que no plourà durant les campanades.
Boira i gelades a l’interior
Els models indiquen que a partir de dimarts, a Zamora, Palència o Valladolid les màximes no passaran dels cinc graus i les mínimes es desplomaran sota zero. A Catalunya, a tota la zona del Ponent de Lleida i en bona part del Pirineu s’espera que els termòmetres toquin sostre als vuit graus durant el dia i que després baixin fins als zero graus durant la nit. Segons adverteixen els experts, a més del fred, en aquests punts també s’esperen dies marcats per «bancs de boira densos i persistents» i per la presència de gelades; per això, una vegada més, les autoritats demanen precaució durant els desplaçaments previstos per aquestes dates festives.
De moment tot apunta que el fred serà el protagonista de la nit de Cap d’Any i també del primer dia del 2026. Després, a partir de divendres, les previsions apunten que tindrem un altre canvi de temps associat amb la possible arribada de borrasques atlàntiques. Els pronòstics a mitjà termini, encara incerts, suggereixen que de cara al cap de setmana viurem un augment generalitzat de les temperatures tant màximes com mínimes que aniran dissipant l’ambient gelat en la major part del país. En contrapartida, és possible que aquest fenomen porti algunes pluges tot i que, ara per ara, encara és aviat per estimar com seran.
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Mor Lolita Rovira Borràs, coneguda maquilladora manresana, als 76 anys
- Els jesuïtes inicien un nou projecte en una masia que era del doctor Redondo
- Un gran forat obliga a tallar el camí que passa per darrere del parc de l'Agulla
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- La Molina, Masella i Port del Comte tenen el primer dia de les festes de Nadal amb una alta assistència d'esquiadors
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès