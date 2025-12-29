Horaris ampliats
L’oci nocturn de Catalunya es prepara per allargar la revetlla de Cap d'Any: restaurants i bars fins a les 4.00 i discoteques fins a les 7.30 hores
El sector penjarà el cartell de «complet» a nombrosos locals de Barcelona en la nit més rendible de l’any. La patronal Fecasarm estima la despesa mitjana dels noctàmbuls en una mitjana de 72 euros a Espanya
L’operació Nadal de Barcelona: més policia en eixos comercials i inspeccions en locals
Patricia Castán
Els més noctàmbuls saben que des del 21 de desembre és vigent la petita ampliació d’horaris en restaurants i locals d’oci que autoritza la Generalitat en el període nadalenc, fins al 6 de gener. No obstant, dimecres vinent 31, durant la nit de Cap d’Any, la pròrroga horària arribarà al seu punt màxim, ja que es permetrà als establiments obrir entre 60 i 90 minuts més del que és habitual. D’aquesta manera, les discoteques, per exemple, podran funcionar fins a les 7.30 hores. Aquestes jornades fan que es tracti d’una de les dates de més facturació ja que, a més, les entrades solen cotitzar molt per sobre de l’habitual i es preveu que molts locals pengin el cartell de «complet».
L’horari nadalenc contempla durant tot el període esmentat una extensió horària de 30 minuts per a les activitats de bar, restaurant, bar musical, restaurant musical, sales de concert, cafès teatre, cafès concert i salons de banquet, així com de 45 minuts per als locals amb llicència de discoteca, sala de festes i sala de ball.
Ampliació horària de Nadal per als locals de restauració i oci nocturn
Però en el cas de la gresca de Cap d’Any l’ampliació és de 60 minuts per a les activitats del primer grup i de 90 minuts per a les discoteques, sales de festa i sales de ball, recorda la patronal Fecasarm als seus associats. D’aquesta manera, les anomenades discoteques de joventut (menors) poden operar fins a les 22.00 hores; bars, restaurants, restaurants musicals i bars musicals podran funcionar l’última nit de l’any fins a les 4.00 hores; els locals amb activitat de naturalesa sexual amb reservats obriran fins a les 5.00 h; les sales de concerts, cafè teatres i cafè concerts, fins a les 6.00 hores; les discoteques fins a les 7.30 hores; i els establiments de règim especial (‘afters’), fins a les 14.00 hores de l’1 de gener.
Al marge dels horaris esmentats, els locals disposaran de 30 minuts més per desallotjar si el seu aforament és inferior a les 500 persones i de 45 minuts si el seu aforament és superior a aquesta xifra.
Autòctons, turistes i preus per a totes les butxaques
La resta d’horaris extraordinaris que s’aplicaran fins al 6 de gener el 2026 queden també regulats als article 6 i 7 c) de l’ordre INT/358/2011 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
Fonts del sector indiquen que les previsions són optimistes, ja que als milers de catalans que sopen fora o surten de nit per Cap d’Any se suma el desembarcament turístic d’europeus que elegeixen, pel clima i la seva oferta, Barcelona com a escenari per rebre el nou any. Nombroses discoteques i sales de concerts penjaran el cartell de «sold out» aquell dia, amb un bon ritme de prevenda d’entrades, assenyala Joaquim Boadas, secretari general de la Fecasarm. Destaca que les entrades anticipades permeten als locals d’oci organitzar-se millor pel que fa a personal i proveïment, i amb menys cues al carrer perquè l’accés és més fluid.
A Catalunya, en funció de les sales i municipis les entrades oscil·laran entre els 15 i 100 euros, apunta. A grans locals amb taules VIP, sobretot a Barcelona, aquestes cotitzaran a partir dels 250 i 300 euros, podent arribar als 20.000 en cas de les millors ubicacions i grups d’amics quan hi hagi DJ cotitzats.
Boadas aporta dades a nivell d’Espanya, on la patronal nacional Spain Nightlife estima que la facturació arribarà als 180 milions d’euros, amb una despesa mitjana de 72 euros entre els noctàmbuls aquella nit.
L’entitat recomana optar pel transport públic (el metro funcionarà tota la nit a Barcelona) i el taxi, per seguretat i per facilitar la mobilitat.
