Temporal al Mediterrani
Pluges de més de 250 litres per metre quadrat provoquen rescats, desallotjaments i desborden rius i barrancs sense causar danys personals a València
Emergències envia dues ES-Alert per evitar desplaçaments en una jornada que finalitza sense danys personals i amb les comarques afectades per la dana del 2024 mirant de reüll els cursos d’aigua
Marga Vázquez / Saray Fajardo / Pascual Fandos / Gonzalo Sánchez / Cèsar Garcia Aleixandre / Laura Ballester / Sergio Gómez / Pilar Olaya
El nou temporal de pluges va complir els pronòstics de l’Aemet (Agència Estatal de Meteorologia) i va deixar precipitacions de més de 250 litres per metre quadrat a les comarques de la Ribera i la Safor. Unes pluges que van provocar rescats a Torrent (l’Horta) i Carcaixent (la Ribera Alta), desallotjaments a la Pobla Llarga (la Ribera Alta), van deixar sense llum Llutxent (la Vall d’Albaida), desbordaments dels barrancs de Barxeta (a la Costera, la Ribera i la Safor) o del riu Vaca (a la Safor) i talls puntuals de la xarxa de Metrovalència o el desviament de 9 avions. A més de copioses calamarsades a Torrent o Llutxent i 1.513 llamps, una cosa «totalment extraordinària», segons l’Aemet. «El dia amb més llamps dels últims 25 anys», segons À Punt.
Mirant de reüll els cursos d’aigua a les sis comarques afectades per la dana
I també que les sis comarques afectades per la dana del 2024 miressin de reüll els cursos del barranc del Poio (o de Torrent o Massanassa) però també el Gallego i Horteta (els que van aportar més aigua el 29-O), a més dels rius Magro (que va sortir del curs en Real, a la Ribera Alta) i el Turia. Són les tres conques on avui fa just catorze mesos van morir 230 persones el 29 d’octubre del 2024.
Intensitat de pluges
Les intenses pluges van deixar precipitacions acumulades en 12 hores a Simat de la Valldigna de 250 litres per metre quadrat, 224 l/m2 a l’Alcudia, 222 l/m2 a Guadassuar, 201 l/m2 a Barxeta, 193 l/m2 a Rafelguaraf, 191 l/m2 a Carcaixent, 167 l/m2 a la Pobla Llarga, 159 l/m2 a Algemesí, 154 l/m2 a Carlet i 153 l/m2 a Alzira segons els observatoris de la xarxa valenciana d’Avamet. La intensitat de l’episodi de pluges va portar la Conselleria d’Emergències a enviar dues Es Alert , que van tornar a sobresaltar la ciutadania: primer a les comarques de la Ribera i la Safor (al voltant de les 15.30 hores) i després a la resta de la província de València, remès al voltant de les 17.40 hores.
Imprudència a Torrent
Malgrat la intensitat de les pluges, el conseller d’Emergències Juan Carlos Valderrama va confirmar, al tancament d’aquesta edició, que no es van produir danys personals. I això malgrat algunes imprudències, com va passar a Torrent, on set persones van haver de ser rescatades després de quedar atrapades amb els seus vehicles al barranc d’Horteta, al pas de Xarcs Secs. Un vial que s’inunda amb facilitat i per això havia sigut tallat per la Policia Local de Torrent. No obstant, diversos vehicles van fer cas omís de les indicacions i van travessar la cinta quedant-se amb vehicles atrapats entre dos passos inundables sense poder circular ni cap endavant ni cap endavant ni cap enrere, per la qual cosa van haver de ser rescatats per efectius del Consorci Provincial de Bombers a les 19.10 hores.
Desallotjament preventiu a la Pobla Llarga
A la Pobla Llarga, l’Ajuntament d’aquest municipi de la Ribera Alta va decidir al costat d’efectius de la Guàrdia Civil evacuar 38 veïns del carrer Llevant, la més pròxima al barranc de Barxeta, a causa de la crescuda que ha experimentat. L’alcaldessa de la Pobla, Neus Garrigues,va explicar a Levante-EMV que es va adoptar la mesura per precaució, tot i que l’aigua va acabar entrant en algunes vivendes. Garrigues va estimar que es van evacuar entre 40 i 50 vivendes per garantir la seguretat dels residents.
Llutxent es queda sense llum i preocupació a Barxeta
A Barxeta (la Costera) es van acumular prop de 200 litres per metre quadrat, per la qual cosa l’alcalde Vicent Torregrosa va advertir a través d’un vídeo als veïns, a les 19 hores, de la situació «complicada», marcada pel creixement del riu Barxeta, de la qual no es preveia una millora al tancament d’aquesta edició. Per això, el regidor pregava evitar desplaçaments innecessaris i va demanar «paciència» i que es quedin a casa protegits.
Ahir, els principals accessos a la localitat de la Costera es trobaven tallats per risc d’inundació del riu Barxeta: no es podia circular ni per la carretera CV-573 que uneix Barxeta i Llocnou d’en Fenollet, ni per la CV-600 que enllaça el primer municipi amb Simat de la Valldigna (ja a la Safor), on el nucli disseminat de Pla de Corrals ha registrat els majors acumulats de pluja torrencial de la jornada i una forta calamarsada.
A última hora d’ahir, també es mantenien tallades les carreteres de la Diputació de València CV-424 Chiva-Godelleta-Buñol; CV-505 Alzira-Sueca; CV-544 Massalavés; CV-570 Carcaixent i CV-576 Rafelguaraf. I tallat el metro entre Empalme i Bétera i Paterna i Llíria.
Seguiment de Pedro Sánchez i Juanfran Pérez Llorca
El president del Govern va demanar ahir «màxima precaució» a les zones afectades per les pluges torrencials d’ahir que van afectar les autonomies mediterrànies. Un missatge que Pedro Sánchez va aprofitar també per «agrair la tasca de tots els serveis d’emergència».
El president de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca també va confirmar a les xarxes socials que «en ple temporal de pluges» va parlar amb els alcaldes de Barxeta, Rafelguaraf, Aldaia, Carlet, Algemesí, Utiel, la Pobla Llarga i Xeraco per «fer un seguiment directe de l’evolució del temporal als seus municipis i pendents de les necessitats dels municipis afectats».
