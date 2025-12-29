Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

HI HAVIA QUATRE ATRAPATS

Tres morts i un ferit després d’una allau a prop del balneari de Panticosa

El tràgic accident s’ha produït fora de pistes i el Grup de Rescat treballa en les tasques de salvament al pic Tablato, a uns 2.700 metres d’altitud

Imatge d’arxiu d’un rescat al coll d’Aísa aquest cap de setmana passat.

Imatge d’arxiu d’un rescat al coll d’Aísa aquest cap de setmana passat. / GUARDIA CIVIL

A. T. B.

Zaragoza

Una allau a l’entorn del balneari de Panticosa, al pic Tablato (Osca), ha deixat tres morts (un d’ells, una dona) i una dona amb hipotèrmia a uns 2.700 metres d’altitud. A la zona hi estan treballant efectius del Grup de Rescat i Intervenció en Muntanya (GREIM) després que el 112 hagi rebut l’avís cap a les 13.00 hores. Pel que sembla, dues persones més han resultat il·leses i han pogut alliberar-se de l’allau que s’ha produït el migdia d’aquest dilluns 29 de desembre. La dona ferida ha sigut traslladada a un centre hospitalari a l’helicòpter del 112. Segons fonts del Govern d’Aragó,

Des de la 

 han informat que s’ha activat el GREIM de la província d’Osca tot i que han precisat que desconeixen l’abast del que ha passat. Però al Govern d’

han confirmat que hi ha quatre persones atrapades a gairebé 3.000 metres d’altura, a l’entorn del balneari de Panticosa. Fins al lloc dels fets també s’hi ha desplaçat un helicòpter del 112.

L’allau s’ha produït fora de pistes, en un entorn d’alta muntanya. Des del balneari de Panticosa han lamentat el tràgic succés i s’han posat a disposició de les autoritats competents per a qualsevol col·laboració. «El succés no afecta la carretera d’accés ni l’activitat habitual del balneari, que opera amb total normalitat. Lamentem profundament la tràgica notícia i traslladem el nostre més sincer condol a les famílies i amics», han comunicat a través d’una publicació en el seu compte d’Instagram.

El lloc de l’accident

El president d’Aragó, Jorge Azcón, ha cancel·lat la seva agenda per a aquest dilluns i s’ha traslladat a Panticosa. «Commocionat per les notícies que arriben del tràgic accident de muntanya a Panticosa. «Cancel·lo l’agenda per acudir a la localitat pirinenca», ha escrit el president al seu compte d’X (abans Twitter).

La secretària general del PSOE Aragó, Pilar Alegría, s’ha mostrat «molt pendent» per «l’allau ocorregut i la situació de les persones afectades». Alegría ha comunicat, a través de les xarxes socials, que està en contacte amb el delegat del Govern a l’Aragó, Fernando Beltrán, que també s’ha desplaçat fins a Panticosa.

