Queden tres desapareguts

Troben el cos de la nena espanyola desapareguda en el naufragi del vaixell d’Indonèsia

Tres espanyols, dos d’ells menors, continuen desapareguts després de l’enfonsament del vaixell en què viatjaven

Una imatge del dispositiu de rescat a Indonèsia.

Una imatge del dispositiu de rescat a Indonèsia. / IMAGEN FACILITADAS POR FAMILIARES DE DESAPARECIDOS

Marga Vázquez / EP

València

Les autoritats d’Indonèsia han anunciat aquest dilluns la troballa del cos d’una nena de 12 anys i segons ha confirmat una font de l’equip de rescat a EFE, es tracta de la nena de la família valenciana desapareguda a Labuan Bajo, al Parc Nacional de Komodo, a l’enfonsar-se el vaixell en el qual viatjava. «L’Equip Conjunt de Recerca i Rescat ha trobat un cos presumptament víctima de l’enfonsament del vaixell a motor Putri Sakinah en aigües pròximes a l’illa de Padar, Labuan Bajo, (a la província de) Nusa Tenggara Oriental», ha afirmat l’Agència de Recerca i Rescat d’Indonèsia a través de Facebook.

La institució ha indicat que el cos ha sigut traslladat a l’Hospital Regional de Komodo per a la seva identificació forense, mentre que «la família de la víctima ha acompanyat el procés per confirmar mèdicament la seva identitat». El cap de l’oficina de Maumere i coordinador de l’operatiu, Fathur Rahman, ha assenyalat que el cadàver ha sigut trobat a «aproximadament una milla nàutica de la ubicació en la qual se sospita que es va enfonsar el vaixell». La troballa, feta per residents locals que n’han informat l’equip conjunt de recerca i rescat, s’ha produït el primer dia en què les autoritats han ampliat l’àrea de cerca.

El pare i dos menors

En aquest context, Dulhasan ha afirmat que l’equip de recerca i rescat continua buscant les víctimes del vaixell enfonsat i que aquestes operacions continuaran durant la setmana, mentre encara quedarien tres persones desaparegudes, l’entrenador del València Club de Futbol Femení B, Fernando Martín (44), i dues menors més, un fill del mateix Martín i un altre de la seva parella, Andrea Ortuño, que va poder ser rescatada al costat d’una altra de les seves filles.

La família es trobava de vacances a Indonèsia, una destinació turística que ha atret un nombre creixent de visitants europeus en els últims anys. L’Agència de Meteorologia, Climatologia i Geofísica d’Indonèsia (BMKG) ha assenyalat que l’enfonsament s’ha degut probablement a l’onatge intens provocat per condicions climàtiques adverses. Segons les autoritats locals, el motor de l’embarcació hauria perdut potència abans que aquesta fos colpejada per l’onatge i comencés a enfonsar-se.

