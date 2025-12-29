Turisme ‘GRINCH’
Viatjar a destinacions exòtiques per fugir del Nadal guanya adeptes
El sector indica que els viatges a l’estranger durant aquestes festes han augmentat fins a un 10% respecte a l’any passat. És una tendència creixent des del final de la pandèmia.
«Els tuits de Trump no ajuden a anar a Nova York», diu el president d’Acave
Roberto Bécares
Mónica Ferreiro, tècnica de turisme i autora del blog especialitzat El viaje de Sofi, explicava: "Volia fugir del Nadal, va arribar un moment en què estava supersaturada de com t’envaeix la publicitat a partir del novembre, dels llums, dels sopars d’empresa…".
En aquell moment vivia al nord d’Espanya, i també li venia de gust poder estar en "un lloc càlid". Se’n va anar amb la seva parella a passar el Nadal a l’Algarve portuguès precisament per "fugir de les tradicions, dels sopars en què acabes empatxada, de les quedades que sembla que has de fer en pocs dies quan tens tot l’any per fer-ho".
Diu que aquell viatge va ser un respir. "Una vàlvula d’escapament, estar a la platja menjant pop quan la resta del país s’embotia a menjar i beure, a ajuntar-se en els centres comercials com si els regals s’haguessin d’acabar, a ser feliç gairebé per obligació. Perquè sí.
"Per desaparèixer"
D’aquell viatge va néixer una entrada en el seu blog que va titular Objectiu, fugir del Nadal viatjant, en què suggeria destinacions "per desaparèixer, ideals si ets una mica Grinch, o simplement perquè tens uns dies de descans en aquestes dates i t’agrada viatjar per carregar les piles". Entre les destinacions estaven les platges de la Riviera Maya, Egipte, Marràqueix, Lanzarote o fer glamping en càmpings top de Cantàbria.
La Mónica és l’epítom d’un nou tipus de turista nadalenc que evita els típics viatges a veure les aurores boreals de Lapònia o Islàndia o les visites als mercats ambulants centreeuropeus. Aquestes destinacions segueixen a l’alça, però cada vegada més, paral·lelament, augmenten els viatges a països on no se celebra el Nadal occidental.
"Egipte està molt cotitzat en aquestes dates", confirmen des de l’agència de viatges d’El Corte Inglés, que publicita a la seva pàgina web les destinacions de No Nadal per a totes aquelles persones a qui no "els ve de gust sentir l’esperit nadalenc". En el seu cas, recomanen marxar a l’Índia, Marràqueix o els Emirats Àrabs.
Les xifres avalen aquest canvi de tendència. Segons Acave, l’associació que representa més de 400 agències, el sector preveu un augment de la contractació de viatges per Nadal d’entre un 5% i un 10% més que el 2024, amb un augment de les reserves no només a destinacions nadalenques clàssiques sinó a Dubai o Abu Dhabi, entre d’altres.
Egipte, Vietnam o Maldives
"La pandèmia va canviar el patró i ha augmentat l’interès per viatjar durant tot l’any. Els viatges en família són protagonistes tant a l’estiu com per Nadal, quan es tenen més vacances laborals i escolars", assenyala Jordi Martí, president d’Acave, que, a banda de destacar el gran increment de desplaçaments a destinacions nadalenques tradicionals, també apunta l’augment del perfil dels viatgers a qui no els importa perdre’s el Nadal. "El seu objectiu no és celebrar el Nadal fora de casa, sinó disfrutar fora de casa per Nadal".
En aquest sentit, destaca el Marroc, per la seva proximitat, i Egipte, "un dels primers països que es va obrir al turisme" després de la pandèmia de la covid, i que és "assequible i atractiu". "Té bona connexió i a més acaba d’inaugurar el Gran Museu, un altre al·licient que et posa a la diana", explica. Des d’Acave destaquen també com a destinacions atractives en aquestes dates Turquia, Jordània i Tunísia.
"Hi ha gent que fuig del concepte de Nadal. Són clients que t’ho reconeixen en petit comitè, que estan cansats de les reunions en festes, de les aglomeracions…", descriu un agent d’una agència madrilenya de viatges de luxe, que afirma que molts clients viatgen aquestes dates a destinacions budistes o musulmanes: "Hi ha gent que se’n va a les Maldives, Indonèsia, el Vietnam, Tailàndia…".
"Molts clients et diuen que no volen passar aquí el Nadal, que no volen ajuntar-se amb la família o prefereixen fugir del fred", diuen a l’agència Quiero Viajes, on noten en aquestes dates un repunt a destinacions com les costes de Santo Domingo i Hondures. "Allò que el Nadal era sagrat ha canviat. Molta gent que disposa d’uns dies viatja aquestes dates i hi ha una gran incidència en el Carib, i això que és més car ara perquè és temporada alta", ratifiquen a FSB Viajes.
"En el meu blog tant són tendència les destinacions dels mercats ambulants de Nadal de Brussel·les, Praga o Disneyland París que altres com Marràqueix, ciutat que funciona molt bé. És zero Nadal, zero hivernal i zero massificació. A més, és un destí barat tot l’any", apunta Ferreiro, que també destaca com a destinacions a l’alça Egipte, tot i que adverteix que aquestes dates és temporada "superalta" perquè les temperatures són més suaus, o la Riviera Maya, "un destí molt estable" i que acostumen a escollir sobretot parelles joves.
La punxada dels Estats Units
La popularitat d’aquestes destinacions per Nadal i final d’any està coincidint amb la punxada d’un dels llocs preferits pels espanyols per passar aquestes dates: Nova York. Segons assenyalen les mateixes enquestes d’Acave, un 75% de les agències enquestades ha vist "molt afectada la demanda dels viatges a destinacions d’aquest país" a causa de "la impopularitat d’Administració Trump als Estats Units" i "la prudència davant els ferris controls fronterers".
"Amb el tema dels aranzels i el clima hostil la gent està deixant Amèrica del Nord per a un altre moment, quan se sentin més benvinguts. La gent en general vol passar uns dies de vacances tranquil·la i els tuits diaris de Trump no estan ajudant a generar aquest ambient. Nova York ara mateix està baixant molt, igual que Las Vegas", aprecia Martí.
