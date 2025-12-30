Tradició
Barcelona consolida el seu rendible turisme de Cap d’Any: hotels, restaurants i discoteques complets per rebre el 2026.
El mal temps deixa en l’aire algunes reserves d’última hora, però la ciutat es consolida com a destinació destacada de la nit de Cap d’Any
Els preus dels sopars fora de casa se situen entre els 70 euros i els 1.000 euros
L’oci nocturn de Catalunya es prepara per allargar la revetlla de Cap d'Any: restaurants i bars fins a les 4.00 i discoteques fins a les 7.30 hores
El menú de Cap d’Any 2025 més car de Barcelona costarà 1.000 euros per persona
Patricia Castán
Fa diversos dies que l’hostaleria de Barcelona està pendent de la previsió meteorològica per temor que la nit més lucrativa de l’any per al sector, el Cap d’Any, es vegi afectada per nous temporals. El temps podria afectar tant el turisme d’última hora, que el té molt present per decidir les seves escapades de la nit de Cap d’Any, com al públic local que tendeix a les cancel·lacions quan hi ha xàfecs, com ja va passar per Sant Esteve. Però malgrat l’amenaça, les expectatives són optimistes a la capital catalana, on molts hotels (sobretot al centre) estaran complets aquell dia i el cap de setmana llarg, i molts restaurants consolidaran la creixent tendència de celebracions fora de casa. L’oci nocturn també es prepara per a una llarga nit d’horaris ampliats, amb moltes entrades venudes amb temps, com va avançar aquest diari.
L’última nit de l’any s’ha convertit en un atractiu turístic de primer ordre a Barcelona des de fa anys, un fenomen encoratjat per Turisme de Barcelona i l’Ajuntament, que organitzen la gran celebració de l’avinguda de Maria Cristina com a punt central de les festes gratuïtes. A més, aquest any estrenarà novetats. Actua com a reclam per a tot tipus de viatgers, des de perfils low-cost fins a de luxe, que aquella nit omplen molts allotjaments. Aquest Cap d’Any el calendari és bastant propici perquè permet fer pont i disfrutar la benvinguda al 2026 fins al cap de setmana, prolongant les estades, assenyalen diverses fonts del sector.
Habitacions de 360 a 2.700 euros
Com sempre, els establiments més cèntrics són els més sol·licitats, i la pressió de la demanda –que la resta del mes i al gener és especialment baixa a la ciutat– dispara per uns quants dies els preus i oxigena el sector. A la ciutat, les habitacions que queden disponibles en categoria de quatre estrelles se situen per sobre dels 360 euros en barris no cèntrics, i a partir de 468 euros per als 5 estrelles. Però aquesta categoria de luxe s’eleva per sobre dels 1.300 euros i fins als 2.700 euros, si un busca allotjar-se en ple passeig de Gràcia als pocs llits que queden lliures per a aquells dies.
Tot i això, superhotels com el Monument ja tenen l’aforament complet per a les nits del 30 i 31 i fins i tot tenen «venudes» totes les seves taules per al restaurant tres estrelles Lasarte, que oferirà el menú més exclusiu i cotitzat de tots els hotels de la ciutat, a 870 euros per comensal. Serà només superat en preu pel paquet Gold Dinner del restaurant Gatsby del carrer de Tuset, que en el cas de les seves millors taules i incloent-hi xou i festa posterior arriba als 1.000 euros.
El mateix èxit anticipa un altre clàssic del passeig de Gràcia, el Majestic Hotel & Spa, que voreja el ple (només queden comptades habitacions en les categories base i per sobre de mil euros) i des de fa dies ha penjat el ‘sold out’ en el seu gran sopardegala, que aquest any té la singularitat de ser l’última amb el xef Nandu Jubany al timó de la seva oferta gastronòmica, que ara liderarà el seu xef executiu, David Romero. Com a exemple, l’àpat que serviran al Saló Mediterrani serà un dels més elitistes de la ciutat, a 495 euros per persona, inclou pernil ibèric de gla tallat a ganivet; Ostra Amélie en tàrtar amb cebiche de llobarro i caviar Oscietra; Carpaccio de boletus amb terrina de foie gras, trufa negra, formatge Puigpedrós i praliné de pinyons; Bogavante nacional, i Lingote de vedella Wagyu A5 amb xirivies, pèsols llàgrima i trufa negra, a més d’un desplegament de postres i maridatges de vins i xampany. Després del tiberi, hi ha orquestra i DJ fins a les 3.00 hores, amb barra lliure.
El litoral de la ciutat també copa els comiats de l’any més ‘top’ de Barcelona, com és el cas de l’Hotel W, que encara estant en obres de reforma integral, manté l’oferta gastronòmica a tres restaurants, en una nit inspirada en ‘La llista de l’art’ i les figures de Gaudí, Miró i Dalí, on cada plat es concep com una tela als menús de Noxe (500 euros per persona), Fire (350) i Salt (250),respectivament. L’hotel ofereix paquets de sopar més allotjament i esmorzar (des de 950 euros més IVA per hoste) per a una nit de Cap d’Any rodona, que culmina amb focs artificials sobre el mar i moltes més sorpreses.
Àmplia oferta sibarita
Altres establiments de luxe cèntrics com The One despleguen també super menús (280 euros), mentre que el carismàtic Wittmore omplirà les seves taules de Contracben amb un tiberi de 195 euros. The Barcelona Edition porta al seu espai Cabaret un sopar-espectacle ambientada al Moulin Rouge de 1900 que fusiona música, teatre i gastronomia (320 euros, vins a part, amb una copa de xampany i una copa inclosa a la festa posterior), però compta amb altres opcions a Veraz i fins i tot a l’aire lliure a The Roof. Fins i tot en hotels de la zona alta es forjaran algunes de les propostes més glamuroses de la benvinguda al 2026, com el cas de Grand Hyatt Barcelona, que ja ha completat l’aforament del seu sopar de gala, però encara disposa de les últimes entrades per a la festa del seu club Zuu.
La ciutat també suma unes quantes opcions originals i més assequibles dalt d’hotels, com és el cas de la festa de Bonavista Rooftop (Moxy) de la mà del Grup Confiteria, on es pot disfrutar del raïm de la sort, cotilló, dolços, cava i dues copes per 45 euros, des de les 23.00 hores fins a les 2.30.
A la carta i últimes taules
Els restaurants també han anat incrementant la quota de propostes per a una nit de Cap d’Any sense cuinar. Grups com Pantea tenen previsions d’alta ocupació, amb locals com Superlocal ja al complet amb un menú tancat; mentre que oferiran sopars a la carta a Eldelmar Hermanos Torres (també al Port Olímpic), Can Fisher i Anita, fins al moment al 85% de reserves de mitjana, ja que deixen algunes taules disponibles per a peticions d’última hora, habituals entre els turistes. També compten amb les últimes places en complet Público, on el menú inclou música en viu. Entre les opcions més assequibles en ple Eixample, Semproniana encara té taules, amb un menú tancat de degustació a 70 euros.
Al Port Olímpic, un altre clàssic, El Cangrejo Loco, confia que la meteorologia sigui benèvola per acabar d’omplir el seu aforament, de menú tancat a 195 euros i amb cotilló i festa inclosa. No obstant, proliferen els establiments que aquella nit treballen a la carta, com San Telmo a la zona alta (també opció de menú); restaurants del Grup Tragaluz (carta reduïda) on encara és possible aconseguir les últimes reserves. Altres restaurants que opten per donar llibertat d’elecció al client assenyalen que ja han completat la seva capacitat de reserves, en molts casos amb clients fidels.
Des de l’àmbit nocturn, com ja ha informat aquest diari, la prevenda d’entrades està funcionat molt bé en els últims dies, amb el resultat que moltes discoteques estan vorejant el ‘sold out’. Es tracta de la seva nit més lucrativa de l’any, amb entrades que van de 30 a 60 euros segons les consumicions incloses, per flexibilitzar l’oferta, assenyalen des de la patronal Fecalon. També destaca que la jornada seria especialment rendible a la capital catalana i altres punts turístics, però no tant en municipis de l’interior. A la Fecasarm remarquen el pes de les taules VIP, que parteixen d’uns 200 euros i poden arribar als 20.000 per a petits grups, incloent-hi turistes d’alt poder adquisitiu.
