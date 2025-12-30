COMPTES MUNICIPALS
Collboni aconsegueix que el pressupost entri en vigor l’1 de gener
L’alcalde supera la qüestió de confiança a l’expirar ahir el termini perquè els partits de l’oposició presentessin una candidatura alternativa.
Judith Cutrona
L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va superar la seva segona qüestió de confiança i el nou pressupost municipal del 2026 entrarà en vigor l’1 de gener, com estava previst. Ahir va expirar el termini perquè l’oposició presentés una candidatura alternativa per elegir nou alcalde, una cosa que finalment no va passar a causa de l’aritmètica municipal, que fa pràcticament impossible formar una majoria per desbancar-lo.
Al no presentar-se candidatures alternatives, el següent pas és la certificació formal per part del secretari municipal, que firmarà avui un document constatant que no hi ha majoria alternativa. Amb aquesta validació, el pressupost quedarà aprovat en els termes en què va ser presentat i es publicarà el 31 de desembre al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), pas previ a la seva entrada en vigor.
Collboni va decidir recórrer a una qüestió de confiança –un mecanisme legal i excepcional que ja va utilitzar el 2024– després que l’oposició tombés el seu projecte de comptes en el ple. Es tracta d’un procediment que permet vincular el pressupost a la continuïtat de l’alcalde i que aquest va perdre en la votació del passat 26 de novembre. A partir de llavors es va obrir el termini d’un mes perquè l’oposició pactés una majoria alternativa i elegís un altre alcalde.
Es tracta de la segona vegada que Collboni recorre a aquest mecanisme i també serà l’última que podrà utilitzar-lo en aquest mandat, segons el reglament. L’exalcaldessa Ada Colau també va esgotar les seves dues opcions –el 2017 i el 2018– durant l’última etapa com a primera regidora.
Més de 4.000 milions
L’alcalde va defensar utilitzar aquest mecanisme perquè Barcelona compti amb el pressupost "més expansiu de la història", dotat de 4.180 milions d’euros, el 8,5% més respecte als comptes prorrogats d’aquest any. "Tenim plena confiança en què aborda les necessitats bàsiques de la ciutadania", va remarcar. El projecte dels socialistes, pactat amb ERC, centra les prioritats en habitatge, seguretat i l’atenció a les persones.
Els comptes municipals posen èmfasi en l’habitatge, una preocupació que està disparada entre els veïns. Es destinaran 240 milions en aquest àmbit, el 33% més que l’any anterior, sent la tercera inversió més important. L’objectiu és consolidar la inversió destinada a la construcció i ampliació del parc públic, afavorir-ne la rehabilitació i continuar apostant per la fórmula de tempteig i retracte.
En seguretat contempla una despesa de 430,6 milions d’euros, amb l’objectiu d’incorporar 100 nous agents de la Guàrdia Urbana i instal·lar 1.000 càmeres de videovigilància a la ciutat. L’atenció a les persones concentra la partida més gran, amb 995 milions d’euros, consolidant-se com l’eix principal del pressupost per afrontar les desigualtats socials.
Tot i que Collboni assegura que l’acord pressupostari no exclou cap grup polític, la realitat és que ERC hi té un protagonisme destacat. Els republicans van posar les seves línies vermelles a sobre de la taula, que el govern va acceptar. Entre d’altres destaca la creació d’un fons de retorn turístic de 10 milions, incrementar en el 30% els recursos destinats a habitatge –amb especial atenció a la rehabilitació i a la regeneració del Besòs– i augmentar la inversió en la promoció de l’ús social del català fins als set milions d’euros.
