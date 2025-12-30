Destinataris de la foto íntima de l'estudiant catalana pensaven que estava feta amb IA
Alguns alumnes que van rebre el 'selfie' privat no van avisar l'afectada perquè, segons admeten, "cada dia ens arriben imatges més fortes"
Dos dels destinataris involuntaris de la fotografia íntima d’una estudiant catalana que ha estat circulant per les xarxes socials i els serveis de missatgeria instantània durant un any sense que ella ho sabés pensaven que la imatge havia estat generada amb un sistema “d’intel·ligència artificial”, segons han admès ell mateixos.
Els nois, que, com l’afectada, eren menors d’edat quan van rebre el polèmic autoretrat als seus respectius telèfons a través de WhatsApp, coneixen “de vista” l’alumna. “No som amics seus”, aclareixen aquests dos companys, que després de superar el batxillerat a la Catalunya central, estan matriculats al primer curs d’un grau universitari a Barcelona.
“Si haguéssim tingut més confiança amb ella, potser sí que li hauríem fet algun comentari. Però no era el cas”, addueixen. “Suposo que molta més gent va creure el mateix que nosaltres, per això el selfie va estar corrent durant mesos per Instagram i Telegram sense que ningú li digués res, a ella”, especulen.
Després d’indicar que no recorden si van redistribuir aquest contingut, insisteixen, nerviosos, que no ho van fer. “Només en vam parlar, d’aquest material, amb amics molt propers. No li vam donar massa importància perquè cada dia ens arriben fotos com aquesta”, explica un dels joves.
“En realitat, el que qualsevol de nosaltres té al mòbil són imatges molt més fortes”, rebla l’altre. La damnificada, que ha confirmat no vol presentar cap denúncia, es va assabentar de l’incident casualment, quan una parella adulta va preguntar a la seva família com es trobava després d’aquest succés.
