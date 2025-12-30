Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Forat parc de l'AgullaRobatori CastellbellHapoel - BaxiMor Carme SolervicensVaga d'agricultorsPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Un de cada deu viatges amb taxi, un milió l’any, s’abona amb preu tancat

La modalitat de cobrament sense utilitzar el taxímetre funciona amb la tarifa T-3, un tipus de preu que es contracta a través d’aplicacions mòbils.

Cues de taxis a la sortida de l’aeroport de Barcelona, al Prat de Llobregat. | MARC ASENSIO CLUPÉS

Cues de taxis a la sortida de l’aeroport de Barcelona, al Prat de Llobregat. | MARC ASENSIO CLUPÉS

Manuel Arenas

Barcelona

El preu dels trajectes és un dels factors de discòrdia en la permanent disputa entre el sector del taxi i els vehicles de transport amb conductor (VTC) a Barcelona. Els taxistes defensen la justícia del clàssic càlcul via taxímetre i les VTC advoquen per la tarifa a preu tancat com a fórmula més còmoda per als clients. Però la realitat és que cada vegada més taxis advoquen pel preu tancat: uns sis milions de serveis es fan ja a l’any amb aquesta modalitat a l’àrea de Barcelona, segons dades facilitades per l’Institut Metropolità del Taxi (Imet).

La xifra suposa el 10% del total de serveis de taxi anuals que s’efectuen en la conurbació barcelonina, especifiquen fonts de l’Imet. El mecanisme funciona a través de la coneguda com a tarifa T-3, un tipus de preu que només es pot contractar a través d’aplicacions mòbils de les empreses de mediació del servei del taxi que compleixin amb uns requisits legals i hagin passat la validació de l’Imet. I hi ha algunes condicions. Per exemple, quan l’usuari tria el preu tancat, la normativa exigeix que el taxímetre marqui 0 durant el servei. Per poder aplicar la T-3, el preu mínim ha de ser de 8 euros. I la tarifa inclou el desplaçament fins al lloc amb cotxe, més cinc minuts d’esperar la persona. Quant al càlcul, el preu tancat es calcula sumant l’import de la baixada de bandera, més el preu per quilòmetre en funció de la longitud del trajecte, més el preu per minut –en condicions de "trànsit real", precisa l’Imet– i els suplements que calgui.

Les empreses que presten el servei poden consultar-se a la web de l’Imet. Entre aquestes hi ha Uber, Free Now, Taxi Catalana, Taximés, Taxi QGat o Taxi Ecològic. Cal recordar que, prèvia comunicació a l’Imet, els taxistes que ho vulguin poden treballar al seu torn per a una empresa de taxis tradicional i una altra de VTC. Fins i tot, compaginar els trajectes amb taxímetre i amb preu tancat per a unes i d’altres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents