Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Forat parc de l'AgullaRobatori CastellbellHapoel - BaxiMor Carme SolervicensVaga d'agricultorsPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Tribunals

La fiscalia porta el cas Flecha a la secció de violència sexual

Una imatge d’arxiu de Ramón Flecha. | LNE

Una imatge d’arxiu de Ramón Flecha. | LNE

J. G. Albalat

Barcelona

La Fiscalia de Barcelona ha decidit enviar el cas Flecha i els presumptes abusos que va cometre durant dues dècades a la Universitat de Barcelona (UB) a la nova secció especialitzada en violència sexual, que començarà l’activitat passats Reis. La setmana passada, en una decisió sense precedents als campus de tot Espanya, el rectorat de la UB va anunciar que portaria als fiscals les conductes de coerció sexual, coerció psicològica i maltractament que presumptament va cometre el catedràtic Ramón Flecha en el si del grup d’investigació CREA, que va actuar, segons tots els indicis, com una comunitat "coercitiva d’alt control".

TEMES

Tracking Pixel Contents