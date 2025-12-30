Tribunals
La fiscalia porta el cas Flecha a la secció de violència sexual
J. G. Albalat
Barcelona
La Fiscalia de Barcelona ha decidit enviar el cas Flecha i els presumptes abusos que va cometre durant dues dècades a la Universitat de Barcelona (UB) a la nova secció especialitzada en violència sexual, que començarà l’activitat passats Reis. La setmana passada, en una decisió sense precedents als campus de tot Espanya, el rectorat de la UB va anunciar que portaria als fiscals les conductes de coerció sexual, coerció psicològica i maltractament que presumptament va cometre el catedràtic Ramón Flecha en el si del grup d’investigació CREA, que va actuar, segons tots els indicis, com una comunitat "coercitiva d’alt control".
