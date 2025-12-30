Jugar a videojocs en família: aquest Nadal la partida és compartida
El Govern impulsa la guia 'Partida Compartida' amb cinc passos per acompanyar els infants i joves abans, durant i després de l’experiència digital, fomentant hàbits conscients i saludables
Jugar a videojocs és una activitat present a les llars catalanes, i especialment durant les vacances de Nadal. Per això, la Generalitat de Catalunya ha publicat 'Partida Compartida. Guia per gaudir dels videojocs en família', una eina pensada per ajudar les famílies a convertir el joc digital en una experiència saludable, conscient i compartida.
La guia ofereix consells pràctics i recursos senzills per ajudar les famílies a acompanyar els infants i els joves abans, durant i després del joc. Es tracta d’una iniciativa de la Taula del Videojoc de Catalunya —l’espai de trobada entre els agents del sector i la Generalitat—, impulsada pel Departament de Cultura i elaborada conjuntament amb els Departaments d’Educació i Formació Professionali de Salut, i amb l’entitat Good Game Generation, especialitzada en promoure un ús educatiu i transformador dels videojocs.
La Guia: cinc passos per a l’acompanyament
'Partida Compartida. Guia per gaudir dels videojocs en família' s’estructura en tres moments clau (abans, durant i després del joc) i es desenvolupa a través de cinc passos que faciliten comprendre i gestionar l’experiència de joc:
Abans de jugar
• Pas 1. Conèixer el punt de partida: identificar què motiva cada infant o jove, quin ús fa del joc digital i en quin moment vital es troba. Aquest pas ajuda a contextualitzar l’experiència i a detectar necessitats específiques.
• Pas 2. Selecció i validació de jocs: criteris pràctics per triar videojocs adequats segons l’edat, els interessos i la maduresa, tenint en compte eines com el PEGI, les dinàmiques del joc i el tipus d’interacció que promou.
• Pas 3. Establir normes i límits: propostes per pactar rutines, temps de joc, espais d’ús i normes bàsiques de convivència digital, evitant conflictes i establint expectatives clares des del principi.
Durant el joc
• Pas 4. Supervisar, fer complir les normes i jugar junts: recomanacions perquè adults, infants i joves comparteixin criteris, es mantingui un seguiment actiu i es promogui el joc en família com una oportunitat per dialogar, observar i reforçar hàbits saludables.
Després de jugar
• Pas 5. Fomentar el diàleg obert, revisió i millora contínua: eines per parlar sobre l’experiència de joc, gestionar possibles conflictes, revisar les normes establertes i adaptar-les amb flexibilitat a mesura que els infants i els joves creixen i canvien les seves necessitats.
La guia facilita orientacions pràctiques i recomanacions adaptables a realitat familiar, amb exercicis pràctics, preguntes guia i dinàmiques senzilles per aplicar a cadascun dels passos.
L’objectiu de la guia és clar: fer del videojoc una oportunitat educativa i de convivència, evitant riscos i aprofitant el seu potencial creatiu. La publicació està disponible en format digital i també arribarà al llarg d’aquest 2026 als centres educatius, biblioteques i equipaments culturals de Catalunya.
Segons dades recents de la Taula del Videojoc, el 73% dels menors catalans juguen a videojocs i hi dediquen gairebé set hores setmanals. Tot i que el 84% dels pares coneixen els jocs que utilitzen els seus fills, només un 43% han buscat informació o consells sobre aquest tema. Amb aquesta guia, el Govern vol donar eines per reforçar el paper actiu de les famílies en l’educació digital.
Aquest Nadal, quan els videojocs seran protagonistes de moltes llars, la proposta és clara: compartir la partida és la millor manera d’aprendre a jugar bé, fomentant l’ús conscient i saludable.
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Un gran forat obliga a tallar el camí que passa per darrere del parc de l'Agulla
- Desenes de tractors de la Catalunya central col·lapsen l'Eix Tranversal per reclamar control de la fauna cinegètica
- Mor Lolita Rovira Borràs, coneguda maquilladora manresana, als 76 anys
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Josep Agulló, ceretà de 93 anys: «Abans vivíem en una inquisició»
- Mor Carme Solervicens, vídua del qui fou alcalde de Manresa Juli Sanclimens
- Els jesuïtes inicien un nou projecte en una masia que era del doctor Redondo