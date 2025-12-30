EL FUTUR DE LA MOBILITAT A BCN
La llei del taxi es posa en mans de vuit ponents
El Parlament emprendrà a principis del 2026 la fase clau de compareixences, esmenes i informes sobre la nova regulació dels VTC, com Uber i Cabify, i l’anomenada ‘flota groga’.
El Parlament acollirà nombroses compareixences per opinar sobre el canvi normatiu
Meritxell M. Pauné
La polèmica proposta de llei per regular el taxi i els VTC com Uber i Cabify entrarà en la fase clau amb el nou any. El Parlament de Catalunya té sobre la taula el tret de sortida a la tramitació, que pilotarà una ponència de vuit diputats. EL PERIÓDICO dissecciona els passos previstos, els tempos i els protagonistes.
La futura llei del taxi, o llei anti-Uber, es denomina en realitat proposició de llei de transport de persones en vehicles de fins a nou places. No emana del Govern català, sinó que és una iniciativa de cinc grups parlamentaris: el PSC, Junts, ERC, els Comuns i la CUP. Tot i que discrepen sobre detalls del text, estan d’acord a impulsar un nou model a Catalunya. Sumen 107 dels 135 escons.
Van cursar la norma per la via ordinària, sense demanar el procediment d’urgència, que redueix a la meitat els terminis. Va ser admesa a tràmit al setembre per part de la Mesa, que integren Junts, ERC i el PSC. Tres mesos després, l’esborrany ha rebut una sola esmena a la totalitat: l’ha presentat Vox i no té suports.
Fins que la junta de portaveus no inclogui la votació d’aquesta esmena en l’ordre del dia d’un ple, cosa que no va fer al desembre, no es podrà iniciar la tramitació definitiva. Fonts consultades veuen probable que d’aquí a tres setmanes la proposta de llei comenci a caminar amb el primer ple de l’any, convocat per als dies 27, 28 i 29 de gener.
Quan l’hemicicle tombi la moció de Vox, podrà prendre en consideració formal l’esborrany legislatiu i remetre’l a la Comissió de Territori i Habitatge (CTH). Aquest òrgan del Parlament es reuneix molt sovint i l’integren 15 diputats. El presideix Joaquim Calatayud (Junts).
En aquest fòrum es crearà la ponència específica per a la llei del taxi, integrada per un diputat de cada un dels vuit grups polítics. El projecte té molts pares perquè ha passat per tres governs de diferents colors, que han tingut sempre darrere el sindicat majoritari dels taxistes, Élite Taxi, pressionant en favor d’una nova llei. No obstant, els vuit ponents seran els artífexs reals del text que finalment s’acabi aprovant.
La seva primera missió serà pactar una llista de compareixences de representants del sector i d’afectats externs. Es preveuen molt nombroses. Els diputats els escoltaran i podran fer-los preguntes. El nombre de convocats donarà pistes de quant s’allargarà la ponència. Usualment requereixen tres o quatre mesos com a mínim. A més, els ponents també discutiran informes i proposaran esmenes parcials.
Els vuit ponents
Els vuit grups responen a qui confiaran el delicat encàrrec. El grup Socialistes i Units per Avançar diu que "encara no ha pres una decisió formal", si bé es perfila per a la tasca el diputat José Ignacio Aparicio, que "coordina les reunions tècniques i els treballs preparatoris". És periodista, va ser alcalde de Cervelló entre el 2015 i el 2024 i té 61 anys. "Caldrà donar veu a moltes entitats, operadors, administracions i agents socials, i fer-ho amb rigor i sense presses", diu el PSC, que aposta per "ampliar consensos" amb una "millora del text inicial". "Molt conscients" de les lleis catalanes naufragades als tribunals, els socialistes confien en els serveis jurídics "per minimitzar qualsevol risc d’inconstitucionalitat o d’invasió competencial". Es guiaran per "dos principis irrenunciables": "Prioritzar l’usuari i que cap treballador actual del sector quedi desprotegit o sense feina".
D’altra banda, Junts ja ha elegit com a ponent Maria Ortiz, politòloga de 39 anys de Vilafranca del Penedès. "Creiem que és una bona oportunitat, però no estem d’acord al 100% amb el redactat, com vam dir al registrar la proposta de llei", adverteix. "Hem d’escoltar a tothom i reunir el màxim de voluntat política per regular bé", afegeix. Avança que presentarà una esmena per elevar del B1 al B2 el nivell de català exigit als conductors i que vetllarà "pel compliment de les directrius europees de lliure mercat, dins del que permeti un sector regulat com és el taxi".
ERC s’ha decidit per un veterà de la política, Joan Ignasi Elena. De 57 anys, va ser alcalde de Vilanova i la Geltrú del 2005 al 2011 i conseller d’Interior del 2021 al 2024. A més és advocat especialitzat en dret laboral.
El PP ha elegit l’advocada Àngels Esteller, exregidora de Barcelona i exdiputada al Congrés de 61 anys, amb àmplia experiència legislativa. L’únic gran partit que no secunda la proposició esquiva declarar-s’hi en contra: "No hem acabat la ronda de contactes per formar-nos una opinió, ens hi juguem molt", diu Esteller. Avisa que "hi ha hores en què costa trobar taxi" i demana escoltar "totes les veus" perquè els taxistes "no estan units". Demanarà que compareguin la Fira o els restauradors com a perjudicats: "Espero que no es vetin noms, com va passar amb els llogaters en la llei del lloguer o els hotelers amb la taxa turística", protesta. "Despatxar ràpid aquesta llei seria molt contraproduent", recalca.
Els Comuns opten per Lluís Mijoler, exalcalde del Prat de Llobregat (2019-2025), de 56 anys. Llicenciat en Dret, va ser jutge suplent i va treballar amb assegurances. "El Parlament pot tenir prou força per impulsar aquesta nova legislació, sempre que es treballi amb calma, des del consens i sense pressa", assenyala. "Estem acostumats que es judicialitzi la política i els VTC probablement portaran la llei a tribunals perquè s’emparen amb una normativa europea que no preserva el que ha de ser el servei públic del taxi", critica.
El grup de la CUP - Defensem la Terra ha elegit Laure Vega, de 34 anys. Veïna i activista de Sant Boi de Llobregat, s’ha posicionat en especial en àmbits com la precarietat laboral i la desigualtat educativa. Finalment, els dos grups d’ultradreta del Parlament designaran per a la ponència Andrés Bello (Vox) i Rosa Maria Soberana (Aliança Catalana).
Totes les fonts consultades veuen molt difícil que el text estigui llest per aprovar-lo amb una votació del ple del Parlament a finals de març. L’horitzó que fins ara han considerat els taxistes és que l’aprovació de la llei arribi abans de Setmana Santa. Cap dels partits s’aventura, en el dia d’avui, a pronosticar una data alternativa.
