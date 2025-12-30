Dos morts
Localitzat el cos de l’altre desaparegut al travessar un riu a Màlaga
Jose Torres
El cos del segon home desaparegut dissabte passat a Alhaurín el Grande (Màlaga) va ser localitzat ahir hores després que s’activés la recerca al riu Fahala, curs que els dos morts van intentar creuar amb la furgoneta en la qual circulaven en el pitjor moment del temporal de dissabte passat. Segons fonts de l’operació, el cadàver va ser trobat diversos quilòmetres curs avall, en una zona de canyes d’una finca privada que ja pertany al municipi de Cártama i que estava pendent de ser rastrejada. Els propietaris de la parcel·la van ser els que van trobar el cos cap a les 13.00 hores i van avisar les autoritats, que van posar fi a un dispositiu a què s’havien afegit al voltant de 150 persones, entre elles agents de l’institut armat, bombers, Policia Local, Protecció Civil i voluntaris.
La primera troballa es va produir cap a les 17.00 hores d’aquest diumenge a un quilòmetre del punt on va ser trobada de cap per avall la furgoneta en la qual viatjaven, que va quedar totalment destrossada. Als dos homes, de 53 i 54 anys, se’ls va perdre la pista a les 23.00 hores de dissabte, quan van sortir d’un establiment del poble i es van adreçar a la furgoneta a la vivenda d’un d’ells, localitzada en una zona rural a la qual s’accedeix travessant el riu Fahala. Precisament, la xarxa Hidrosur va registrar aquella nit 134,7 litres per metre quadrat en aquesta zona aquella nit, i s’ha convertit en una de les zones més castigades per les precipitacions.
Un dia de dol oficial
L’alcalde d’Alhaurín el Grande, Anthony Bermúdez, va decretar per avui un dia de dol oficial "en senyal de dol i solidaritat" amb els veïns morts, Juan Francisco Zea Bravo i Antonio Morales Serrano. A primera hora del matí, l’Ajuntament ja havia anunciat que se suspenien tots els actes de Nadal que estaven previstos per als pròxims dies.
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Mor Lolita Rovira Borràs, coneguda maquilladora manresana, als 76 anys
- Els jesuïtes inicien un nou projecte en una masia que era del doctor Redondo
- Un gran forat obliga a tallar el camí que passa per darrere del parc de l'Agulla
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- La Molina, Masella i Port del Comte tenen el primer dia de les festes de Nadal amb una alta assistència d'esquiadors
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès