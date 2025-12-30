Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Forat parc de l'AgullaRobatori CastellbellHapoel - BaxiMor Carme SolervicensVaga d'agricultorsPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Dos morts

Localitzat el cos de l’altre desaparegut al travessar un riu a Màlaga

Un grup de voluntaris en el riu Fahala al seu pas per Alhaurín el Grande (Màlaga), cerca al costat de la Guàrdia Civil a dos homes que es troben desapareguts a Alhaurín el Grande (Màlaga) després que un riu arrossegués la furgoneta en la qual anaven anit, enmig del temporal de pluja que assotava la zona, en avís vermell llavors, han informat fonts de l'institut armat i d'Emergències 112. Els desapareguts són dos homes de 53 i 54 anys i el seu vehicle ha estat localitzat bolcat en el llit del riu Fahala, amb importants danys. La Guàrdia Civil ha mobilitzat un ampli dispositiu de cerca amb patrulles, helicòpter i el Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS), que estan desplegats per la zona.

Un grup de voluntaris en el riu Fahala al seu pas per Alhaurín el Grande (Màlaga), cerca al costat de la Guàrdia Civil a dos homes que es troben desapareguts a Alhaurín el Grande (Màlaga) després que un riu arrossegués la furgoneta en la qual anaven anit, enmig del temporal de pluja que assotava la zona, en avís vermell llavors, han informat fonts de l'institut armat i d'Emergències 112. Els desapareguts són dos homes de 53 i 54 anys i el seu vehicle ha estat localitzat bolcat en el llit del riu Fahala, amb importants danys. La Guàrdia Civil ha mobilitzat un ampli dispositiu de cerca amb patrulles, helicòpter i el Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS), que estan desplegats per la zona. / EFE/ Carlos Díaz

Jose Torres

Màlaga

El cos del segon home desaparegut dissabte passat a Alhaurín el Grande (Màlaga) va ser localitzat ahir hores després que s’activés la recerca al riu Fahala, curs que els dos morts van intentar creuar amb la furgoneta en la qual circulaven en el pitjor moment del temporal de dissabte passat. Segons fonts de l’operació, el cadàver va ser trobat diversos quilòmetres curs avall, en una zona de canyes d’una finca privada que ja pertany al municipi de Cártama i que estava pendent de ser rastrejada. Els propietaris de la parcel·la van ser els que van trobar el cos cap a les 13.00 hores i van avisar les autoritats, que van posar fi a un dispositiu a què s’havien afegit al voltant de 150 persones, entre elles agents de l’institut armat, bombers, Policia Local, Protecció Civil i voluntaris.

La primera troballa es va produir cap a les 17.00 hores d’aquest diumenge a un quilòmetre del punt on va ser trobada de cap per avall la furgoneta en la qual viatjaven, que va quedar totalment destrossada. Als dos homes, de 53 i 54 anys, se’ls va perdre la pista a les 23.00 hores de dissabte, quan van sortir d’un establiment del poble i es van adreçar a la furgoneta a la vivenda d’un d’ells, localitzada en una zona rural a la qual s’accedeix travessant el riu Fahala. Precisament, la xarxa Hidrosur va registrar aquella nit 134,7 litres per metre quadrat en aquesta zona aquella nit, i s’ha convertit en una de les zones més castigades per les precipitacions.

Un dia de dol oficial

L’alcalde d’Alhaurín el Grande, Anthony Bermúdez, va decretar per avui un dia de dol oficial "en senyal de dol i solidaritat" amb els veïns morts, Juan Francisco Zea Bravo i Antonio Morales Serrano. A primera hora del matí, l’Ajuntament ja havia anunciat que se suspenien tots els actes de Nadal que estaven previstos per als pròxims dies.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents