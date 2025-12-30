La policia de proximitat es consolida com l’eix vertebrador de la seguretat al Bages, el Berguedà, Osona, Anoia, el Lluçanès, el Moianès i el Solsonès.
Es tracta d’una estratègia policial consolidada des de fa anys a la Catalunya Central. Tot i ser una estratègia i model de tota la organització, hi ha efectius dedicats específicament a tasques de proximitat, com el patrullatge orientat a la comunitat per a la prevenció i resolució de problemes. En aquest context, l'Oficina de Relacions amb la Comunitat (ORC) actua com un "sensor" per detectar la inseguretat, identificant, contactant personalment i col·laborant amb tots els representants del territori que formen part del teixit social i associatiu.
En ple segle XXI, la seguretat ja no s’entén només com la persecució del delicte, sinó com un exercici de diàleg i confiança mútua entre el cos de Mossos d’Esquadra i la ciutadania. A la Catalunya Central, aquest model ha arrelat amb força. L’estratègia no és només tenir agents al carrer, sinó que aquests agents siguin partícips de la vida social de la comunitat.
L’objectiu és clar: integrar la policia en el medi social, prevenir actes delictius i actes incívics, reduir la delinqüència i la sensació subjectiva d’inseguretat, tot millorant la qualitat de vida de la ciutadania.
L’ORC: el "sensor" que escolta el territori
Dins d’aquest engranatge, els agents de l'ORC mantenen un contacte permanent amb associacions de veïns, entitats religioses, representants culturals i comerciants, la comunitat educativa, serveis socials, cossos d’emergències, etc. Aquesta xarxa de relació permet detectar el que els experts anomenen la "sensació d’inseguretat", que a vegades no coincideix amb les dades de delictes, però que afecta igualment la qualitat de vida dels ciutadans. Un tema que no només ha estat prioritari en el debat de seguretat actual a Catalunya, sinó que ha estat vital per poder gestionar conflictes de convivència abans que derivessin en problemes d'ordre públic.
Per això l’ORC actua en estreta col·laboració amb altres actors socials i fomenta la participació dels diferents serveis públics i de la societat civil.
Protecció específica per als més vulnerables
El model de proximitat posa la lupa en aquells col·lectius de risc que esdevenen més vulnerables per circumstàncies concretes. Els consells de seguretat i les xerrades de prevenció s'adapten a cada col·lectiu:
Persones grans:
en una regió amb una piràmide poblacional envellida en molts municipis, l’ORC centra esforços a prevenir estafes (tant físiques com digitals) i a oferir consells per a un domicili segur.
Menors i joves:
la seguretat a internet i la prevenció de les diverses violències són els temes estrella de les xerrades a instituts i centres educatius de la Catalunya Central.
Odi i discriminació:
es treballa intensament en la detecció de delictes d'odi i discriminació (per raó de raça, origen, ètnia, religió, ideologia, discapacitat, orientació sexual i altres) oferint un entorn de confiança per facilitar les denúncies.
Teixit social, associatiu i empresarial:
per millorar la seguretat i dotar d’elements d’autoprotecció
Món rural:
la policia s'adapta a l’entorn rural, posant el focus en la prevenció de robatoris en masies i petits municipis i el contacte amb el sector primari.
Més assistència que mai: el 80% de la feina no es veu
Sovint pensem en els Mossos detenint a delinqüents, però les xifres del 2025 refermen una realitat diferent: entre el 60% i el 80% dels serveis que presta un policia són de tipus assistencial. Això inclou des de la recerca de persones desaparegudes i la custòdia de menors, fins a la mediació en conflictes veïnals o, simplement, facilitar informació útil a un veí que no sap com actuar.
Aquesta funció assistencial és el que realment construeix la confiança. Quan un agent t'ajuda a resoldre un problema de convivència a la teva escala o t'assessora sobre com protegir el teu negoci durant les vacances, la policia deixa de ser una institució llunyana per esdevenir un veí més que vetlla pel bé comú.
La corresponsabilitat: una seguretat de tots
Un dels punts més innovadors del model de proximitat és la corresponsabilitat. Mitjançant el repartiment de tríptics, taules rodones i la presència activa en espais com mercats i zones comercials, s’empodera el ciutadà amb mesures d’autoprotecció. També ofereixen consells de seguretat, situant la prevenció com a l’objectiu primordial, adaptant els temes en funció de les necessitats i característiques de cada col·lectiu.
Aquesta estratègia no és exclusiva d’una unitat, sinó que és un compromís de tota l’organització. Des de l’agent de seguretat ciutadana que patrulla pel nucli antic de Manresa fins a l'especialista en tecnologies de la informació, tots treballen sota el mateix prisma: la proximitat geogràfica i humana per facilitar un servei de qualitat, personalitzat i en la recerca constant per l’eficàcia.
La policia de proximitat a la Catalunya Central és el reflex d’una societat que vol ser moderna i oberta, on el diàleg és l'eina més potent contra la inseguretat. Perquè en un món cada cop més digital i distant, tenir un policia que et conegui pel nom i sàpiga quins són els maldecaps del teu barri no té preu.