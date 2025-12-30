TRANSPORT
El metro culmina el seu centenari amb un viatge virtual a Diagonal
Carles Cols
El metro de Barcelona posa la cirereta a l’any del seu centenari, el 2025, amb un viatge únic. Fins al 31 de març i amb cita prèvia, però gratis, estarà oberta al públic una experiència imperdible amb ulleres de realitat virtual a l’espai Mercè Sala de l’estació de l’L4 de Diagonal. Unes 4.000 persones s’han apuntat ja a aquest (gairebé lisèrgic) viatge en el qual es transita per una andana d’època i, de sobte, s’aproxima un tren al qual els visitants són convidats a pujar.
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) va començar fa un any a celebrar els seus primers 100 anys amb una teatral decoració de l’estació del passeig de Gràcia tal com era el 1925. Unes 100.000 persones s’han interessat pels diferents actes organitzats al llarg de l’any.
El metro i el bus estan també d’enhorabona aquest 2025, perquè amb els viatges previstos abans del 31 de desembre a mitjanit es dona per fet, des de la direcció de TMB, que se superaran els 700 milions de passatgers, un rècord sense precedents i, a més, imprevist, ja que arran de la pandèmia i l’arribada del teletreball es va suposar que el metro trigaria a recuperar l’impuls com a mitjà de transport.
