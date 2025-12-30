Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Sagrada Família oferirà entrades a meitat de preu als barcelonins

La façana del naixement de la Sagrada Família, a Barcelona, en una imatge d'arxiu.

La façana del naixement de la Sagrada Família, a Barcelona, en una imatge d'arxiu. / ROBERT RAMOS

El Periódico

Barcelona

La Sagrada Família commemorarà l’any que ve el centenari de la mort d’Antoni Gaudí i també el final de les obres de la torre central dedicada a Jesús amb un obsequi exclusiu per als residents de Barcelona: entrades a meitat de preu.

El temple ofereix actualment quatre tipus d’entrades. La més econòmica costa 26 euros. La més cara, que inclou una visita guiada a una de les torres, arriba fins als 40 euros. Durant el 2026, els barcelonins les podran adquirir a meitat de preu en qualsevol modalitat. N’hi haurà prou amb acreditar, a través d’una fotocòpia del DNI o del padró municipal, que s’és veí de la ciutat. Per accedir a la promoció, els interessats hauran d’enviar un correu electrònic a resident@ext.sagradafamilia.org i el dia previst de la visita tenir a mà aquesta documentació. Seran entrades nominatives i intransferibles. En cada petició es poden sol·licitar nou entrades, però tots els acompanyants hauran de ser també de Barcelona i ho hauran d’acreditar.

Les entrades a meitat de preu es podran comprar durant tot l’any i sense un límit de visites per persona.

