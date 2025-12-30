Tres experimentats muntanyencs moren per una allau a Panticosa
L’allau de 300 metres d’ample sorprèn sis persones mentre practicaven esquí de muntanya a 2.700 metres. Una de les víctimes és el metge i influencer Jorge García-Dihinx.
A. T. B.
Una allau a la cara oest del pic Tablato, a l’entorn del balneari de Panticosa (Osca), va deixar ahir tres morts –dos homes i una dona–, a més d’una altra dona ferida, mentre practicaven esquí de travessia a uns 2.700 metres d’altitud. Els morts són Jorge García-Dihinx, de 55 anys, pediatre aragonès, i una persona molt coneguda al món de la muntanya. També hi va morir la seva parella, Natalia Ramón, de 36 anys i natural de Saragossa. El tercer mort és un veí d’Irun (Guipúscoa) de 48 anys. A més, uns altres dos homes, de 60 i 51 anys i veïns d’Ordizia (Guipúscoa) i Saragossa, respectivament, van resultar il·lesos i van donar l’avís al 112.
L’allau es va produir fora de pistes en una "zona d’alta muntanya". Els especialistes de la Guàrdia Civil que van recuperar els cadàvers van explicar que va ser un rescat "molt complicat", en condicions "totalment hivernals" i a 2.400 metres d’altitud, 300 metres més a baix d’on els muntanyencs es van veure sorpresos per l’allau. L’allau va assolir els 300 metres d’ample, 700 metres de llarg i va tenir profunditats de fins a 12 metres, segons va precisar el cap del Greim, el tinent Baín Gutiérrez, qui va informar que la dificultat la va comportar "el lloc" i "l’altitud". "Havent-hi neu, el risc zero no existeix", va verbalitzar el tinent sobre l’activitat que desenvolupava aquest "grup d’experts", tal com va definir les tres víctimes i els seus acompanyants.
A dos dels morts els van rescatar els companys d’expedició que van resultar il·lesos, tot i que no ho van poder fer amb un tercer que va quedar sepultat fins que van arribar els especialistes després de rebre l’avís cap a les 13.10 hores. En aquell moment es va desplegar un operatiu en què van participar efectius del Greim de Panticosa, de Jaca i d’Osca, en total, 14 especialistes i dos gossos. Des de l’helisuperficie de Boltaña va comparèixer el tinent Gutiérrez davant els mitjans de comunicació per informar que els morts formaven part d’un grup experimentat. "Qualsevol persona no es pot endinsar en una zona tan alta", va assenyalar . "Venim de dies amb fortes innivacions, i quan hi ha fortes innivacions, la neu es va transformant. L’anticicló ha sigut avui (per ahir) i ahir... i en la divisòria francesa encara hi havia alguns núvols. És una zona que tampoc és propensa a allaus, però de vegades passa quan es camina per neu amb grans espessors", va continuar Gutiérrez.
Per això va recordar la importància de conèixer "la meteorologia" i avaluar la capa nevosa perquè la neu evoluciona "en qüestió d’hores". "A més hem de transportar un material molt necessari, en aquest cas, com a mínim, el detector de víctimes d’allaus. És un aparell electrònic perquè el mateix grup ens pugui socórrer perquè en els primers 15 minuts descendeix les possibilitats de sobreviure el 90%. I nosaltres no arribem en 15 minuts", va emfatitzar Gutiérrez en al·lusió a l’"autosocors" que van portar a terme els mateixos companys dels morts.
Doctor guardonat
Un dels tres muntanyencs morts és Jorge García-Dihinx, metge pediatre a l’hospital San Jorge d’Osca, expert en Gastroenterologia i Nutrició i una persona molt coneguda al món de la muntanya. Una altra de les víctimes és la seva parella, Natalia Ramón.
Fa anys que García-Dihinx va posar en marxa el blog La Meteo que viene, en què fins al passat dia 25 compartia previsions de neu i temps al Pirineu, a més d’escriure també notícies de salut. Va ser guardonat el 2013 com el Millor Blog de Muntanya d’Espanya. De fet, García-Dihinx és una figura molt coneguda per la seva tasca divulgativa en l’àmbit dels hàbits de vida saludables a través de les xarxes socials, on compta amb 371.000 de seguidors al seu compte d’Instagram. Un autèntic influencer al món sanitari, però també un apassionat de la muntanya, com així ho deixava entreveure a les seves publicacions.
L’aragonès, també participava habitualment en xerrades o activitats formatives, a més de ser autor de diversos llibres de rutes d’esquí de muntanya al Pirineu aragonès. Segons va confessar en diverses entrevistes, es definia com a "pirineista, esquiador, pallasso de vegades, nen molts cops, fotògraf, mediocre escriptor, muntanyenc, metge, pediatre viatger, curiós, admirador de la gent creativa...".
