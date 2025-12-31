Collboni guanyaria les eleccions, però l’oposició repunta
Gisela Macedo
L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, mantindria el PSC com la força més votada a la capital catalana si actualment se celebressin les eleccions municipals, però els partits de l’oposició mostren un repunt en la valoració ciutadana i augmenta el pessimisme sobre el futur de la ciutat, segons indica l’últim Baròmetre Municipal de Barcelona.
En la valoració dels líders municipals, Collboni aconsegueix la nota més alta del mandat amb un 5,2 sobre 10 i és el líder més conegut, amb el 80% de reconeixement entre els enquestats. No obstant, Jordi Martí Galbis (Junts) i Elisenda Alamany (ERC) empaten amb la mateixa nota que l’alcalde, un 5,2, tot i que amb menor coneixement: més del 80% dels enquestats no coneix Martí Galbis i el 58,9% ignora qui és Alamany, segons l’enquesta. No arriben a aprovar Janet Sanz (Bcomú), Daniel Sirera (PP) ni Gonzalo de Oro-Pulido (Vox).
Aliança entraria
Respecte a la intenció de vot, el PSC es manté líder amb el 12,1%, lleugerament per sobre de l’11,9% dels vots obtinguts en les últimes eleccions municipals del 2023. El segueix ERC amb el 7,8%, cosa que la situa com a segona força. Barcelona en Comú es col·loca en tercer lloc amb el 6,9%, en ple relleu del seu lideratge municipal. Aliança Catalana entraria per primera vegada en el ple i se situaria com a quarta força amb el 3,9%, superant per poc Junts per Barcelona (3,4%). El PP, la CUP i Vox obtindrien uns percentatges similars: 2,4%, 2,3% i 2,1%, respectivament.
