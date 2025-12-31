Zones de Baixes Emissions
El Govern allibera 24 ciutats d’implantar una ZBE obligatòria per la seva bona qualitat de l’aire els últims anys
El Vallès Occidental concentra el major nombre d’exemples i el segon cinturó metropolità és la gran beneficiat de la retallada del llistat
Les ZBE de l’àrea de Barcelona es blinden davant futures devolucions de sancions per eventuals revessos judicials
Clàudia Mas
La Zona de Baixes Emissions (ZBE) ja no serà obligatòria per a tots els municipis mitjans que figuraven al primer mapa de la Generalitat. L’última revisió de la llista que prepara el Departament de Territori per al gener del 2026 deixa fora 24 ciutats catalanes d’entre 20.000 i 50.000 habitants. I l’alleujament té un patró clar: la retallada es concentra al segon cinturó metropolità, amb el Vallès Occidental com a comarca més representada, i al Baix Llobregat, a més de diversos municipis de costa.
L’exempció se sustenta en la millora dels indicadors de qualitat de l’aire. Segons la Generalitat, la mitjana 2020-2024 confirma que aquests municipis ja no registren superacions dels paràmetres que activen l’obligació, tal com resumeixen fonts de Territori a EL PERIÓDICO.
Dos marcs normatius
El rerefons és un encreuament d’obligacions estatal i autonòmica. D’una banda, la llei 7/2021 de canvi climàtic fixa la implantació de ZBE a tots els municipis de més de 50.000 habitants i en els de més de 20.000 quan hi hagi superació de valors límit, amb un horitzó que situava el seu desplegament abans del 2023. Aquesta obligació es vincula, sobretot, a superacions de diòxid de nitrogen (NO2) i de partícules (PM), contaminants amb valors límit establerts.
De l’altra, la Generalitat va aprovar l’any passat el Decret132/2024, que regula el Pla de qualitat de l’aire (horitzó 2027) i el pla d’acció a curt termini per a episodis de contaminació. El decret torna a obligar a implantar ZBE en municipis de més de 50.000 habitants i en els de més de 20.000 amb superacions, però fixa com a data de referència l’1 de gener del 2026. I afegeix el matís decisiu: no només compta la superació de valors límit, també la de valors objectiu.
Aquest detall amplia el radar a contaminants com l’ozó (O3), que es regeix per valors objectiu (a diferència del NO2 i les partícules, amb valors límit). A la pràctica, el decret incorpora també l’obligació per a municipis amb superacions per ozó, concretant un criteri de cinc anys.
Un llistat viu: es revisa cada any
El Decret 132/2024 va publicar al seu Annex 4 una primera llista de municipis obligats, però va incorporar una condició clau: Territori ha de revisar i actualitzar el llistat anualment en funció de superacions de límits i objectius. I això és el que ha passat ara. La millora de la qualitat de l’aire ha permès que 24 municipis que apareixien inicialment com obligats quedin exclosos perquè, en la mitjana 2020-2024, ja no registren superacions.
La conseqüència és immediata: es frena, almenys ara per ara, el calendari d’una mesura que sol exigir ordenances, senyalització i sistemes de control i que, sobretot, reobre el debat local sobre restriccions de circulació i model de mobilitat.
Els 24 municipis que es deslliuren (ara per ara)
La llista d’exempts es reparteix, sobretot, entre el Vallès i el Baix Llobregat, amb un bloc també significatiu en municipis costaners. Són: Barberà del Vallès, Calafell, Cambrils, Castellar del Vallès, Esparreguera, Figueres, Les Franqueses del Vallès, Igualada, Martorell, Montcada i Reixac, Olesa de Montserrat, Palafrugell, Ripollet, Salou, Sant Andreu de la Barca, Sant Feliu de Guíxols, Sant Pere de Ribes, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sitges, Valls, El Vendrell, Vilafranca del Penedès y Vila-seca.
L’exempció, però, no és un blindatge definitiu: el mateix decret obliga a actualitzar el mapa cada any. Si els nivells repunten, aquests municipis podrien tornar a entrar al llistat.
Els municipis obligats: 38 en total
Després de la revisió, Territori fixa que els municipis catalans obligats a implantar una ZBE són 38: 23 de més de 50.000 habitants i 15 de més de 20.000 amb superacions.
Municipis de més de 50.000 habitants (23): Badalona, Barcelona, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Granollers, Girona, l’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Manresa, Mataró, Mollet del Vallès, Reus, Rubí, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Tarragona, Terrassa, Viladecans i Vilanova i la Geltrú.
Municipis de més de 20.000 habitants amb superacions (15): Amposta, Banyoles, Esplugues de Llobregat, Gavà, Manlleu, Molins de Rei, Olot, Salt, Sant Adrià de Besòs, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Tortosa i Vic.
