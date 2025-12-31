TRIBUNALS
La justícia gratuïta guanya terreny amb sis milions més cada any
La inversió de 22,8 milions en quatre anys pretén que els lletrats recuperin el 31% de poder adquisitiu perdut des del 2011 per la falta d’actualització dels mòduls de compensació.
Un altre pacte inclou un conveni per finançar les guàrdies del torn d’ofici
Es reforçarà el servei a Santa Coloma de Farners, Cervera, Balaguer i la Seu d’Urgell
Germán González
Un "acord històric". D’aquesta manera van qualificar representants del Departament de Justícia el pacte firmat ahir a la Generalitat entre el Govern i el Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC) pel qual es reforça el servei d’assistència jurídica gratuïta a Catalunya. En concret, l’Administració catalana té previst aportar 5,7 milions d’euros cada any, fins a arribar als 22,8 el 2029.
L’acord va ser firmat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i pel president del CICAC, Roger Montoliu. També van assistir a l’acte el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i representants dels 14 col·legis d’advocats de Catalunya.
El servei d’assistència jurídica gratuïta permet a les persones amb pocs recursos costejar un advocat o un assessorament per a la seva representació legal. El sistema inclou l’assistència lletrada a detinguts, la designació d’advocats del torn d’ofici i l’acompanyament jurídic en procediments civils, penals, socials, administratius o de família.
L’objectiu de l’acord és recuperar progressivament el 31% del poder adquisitiu perdut des del 2011 en la compensació econòmica dels advocats del torn d’ofici i el servei d’assessorament jurídic gratuït. "Aquest acord s’inscriu en un context de transformació i reforç del servei públic de justícia, que dona resposta a una reivindicació sostinguda del col·lectiu professional del torn d’ofici, així com a la necessitat d’assegurar un sistema estable, sostenible i capaç de donar resposta a les necessitats creixents de la ciutadania", diuen des de Justícia.
Juntament amb aquest acord, el Departament de Justícia i el CICAC van firmar un altre pacte per finançar les guàrdies del torn d’ofici dels advocats. El conveni contempla una dotació global de 74,2 milions d’euros, un augment d’1,82 milions d’euros respecte a l’any passat. D’aquests 74,2 milions, 70,2 milions d’euros es destinen a compensar les actuacions dels advocats i advocades del torn d’ofici, mentre que 4 milions d’euros es destinen a despeses de gestió dels col·legis professionals, necessaris per garantir el funcionament del servei.
Dins dels acords del conveni s’estableix que els imports destinats al torn d’ofici pujaran un 2,5% per mirar d’actualitzar els mòduls de compensació que regulen la retribució dels advocats que s’hi dediquen.
Aquest any vinent l’increment del 2,5% dels mòduls suposa 2,9 milions d’euros que s’aplicaran mitjançant la devolució dels sobrants pressupostaris de l’exercici anterior. Justícia remarca que si se suma aquesta quantitat, més els 1,82 del conveni de l’any 2026 i els 5,7 milions de l’acord que es va firmar amb el CICAC ahir, la inversió en el torn d’ofici arribarà als 10,4 milions d’euros. A més a més de pagar les retribucions dels lletrats del torn, aquesta quantitat millora els mòduls i les guàrdies, així com l’assistència al detingut.
El conveni firmat per Justícia i el CICAC també estableix altres mesures, com és el cas de la creació d’un nou torn de guàrdia d’estrangeria en el partit judicial de Figueres, amb dos advocats diaris presencialment i una dotació específica de 7.250 euros.
També hi haurà un reforç del torn a Santa Coloma de Farners, amb la incorporació d’un advocat més de guàrdia i una dotació de 76.000 euros, per millorar la capacitat de resposta en matèria penal i reduir la càrrega de treball. El conveni inclou també el reforç del torn de guàrdia d’atenció a les víctimes de violència masclista a Cervera i Balaguer, amb una dotació específica de 27.950 euros.
Quant a l’organització del servei, el conveni preveu l’adaptació del sistema del torn de detinguts a la Seu d’Urgell, que passa d’un model de guàrdia setmanal a un de justificació per assistència efectivament efectuada, més ajustat a la realitat del territori.
El conveni també crea uns nous mòduls de compensació per als advocats del torn d’ofici en funció de la classe d’actuació que efectuen, com ara per exemple acompanyar un acusat en una declaració. D’aquesta manera, s’especifiquen aquestes tasques en la feina diària dels lletrats.
Una d’aquestes actuacions és la compareixença de l’advocat amb un acusat davant la decisió del jutjat sobre una possible presó provisional o llibertat amb mesures. Aquest mòdul té una assignació global d’uns 300.000 euros, destinada a reconèixer una "actuació especialment rellevant i fins ara no compensada de manera diferenciada", segons Justícia.
El conveni crea també un nou mòdul adreçat als casos en els quals un mateix advocat ha d’assumir la doble condició d’acusació i defensa penal en un mateix procediment en nom del beneficiari de justícia gratuïta. Aquesta mesura compta amb una assignació de 316.480 euros, destinada a reconèixer una càrrega de treball que no quedava reflectida de manera específica en el sistema de compensacions.
En l’àmbit civil i mercantil, s’introdueix un nou mòdul vinculat als supòsits de reconvenció, és a dir, els casos en els quals l’advocat d’ofici representa una persona que ha sigut demandada i al seu torn decideix respondre a la demanda contra el seu client amb una demanda contra la part que ha demandat. Aquest nou mòdul té una dotació econòmica de 300.000 euros.
Incentivar el català
En l’àmbit laboral, el conveni crea un nou mòdul per reconèixer la intervenció de l’advocat d’ofici en la conciliació prèvia obligatòria abans d’anar a judici, actuació clau en molts procediments laborals. Aquest nou mòdul compta amb una assignació de 326.291 euros.
Per reduir els temps d’espera i millorar l’orientació jurídica prèvia, el conveni impulsa la tramitació electrònica integral dels expedients. Justícia indica que la digitalització permet agilitzar els procediments, millorar la coordinació entre els col·legis professionals, les comissions d’assistència jurídica gratuïta i l’Administració, i avançar cap a una gestió més eficient del servei.
Els lletrats de torn d’ofici rebran més formació en especialitats concretes, com l’estrangeria, la violència sobre la dona, els menors o l’àmbit penitenciari. A més, s’impulsarà l’ús del català en l’administració de Justícia per així "garantir el dret d’opció lingüística a la ciutadania".
El Govern farà dos programes específics de foment del català per a advocats i procuradors. Per fer-ho es destinaran 700.000 euros per "incentivar" aquests professionals vinculats al torn d’ofici perquè facin escrits o recursos en català. L’administració demana un mínim de dos escrits dins d’un procediment per accedir a aquest programa.
