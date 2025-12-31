BARÒMETRE MUNICIPAL 2025
L’habitatge es dispara com la primera inquietud dels barcelonins
La distància respecte a la inseguretat i a la resta de problemes de la ciutat continua augmentant. Un de cada tres ciutadans, dels 803 consultats, ho consideren així.
Gisela Macedo
L’habitatge s’ha consolidat com la principal preocupació dels barcelonins, superant per segona vegada la inseguretat, que va estar encapçalant la llista des del 2018 fins a l’últim baròmetre presentat el juliol. Així ho revela el nou Baròmetre Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, elaborat per l’Oficina Municipal de Dades a partir de 803 entrevistes fetes entre el 17 i el 30 de novembre del 2025, amb uns resultats que es van fer públics ahir.
Segons l’estudi, el 32,8% dels enquestats assenyalen l’accés a l’habitatge com la seva principal inquietud, cosa que suposa un augment de tres punts respecte al baròmetre anterior. Fa mig any, el 29,9% dels barcelonins indicava aquesta preocupació, davant el 16,6% registrat un any abans. Aquest increment reflecteix la gravetat de la crisi de l’habitatge a la ciutat, marcada per l’escassetat d’oferta, l’elevada demanda i els preus disparats tant de lloguer com de compra. Així, els barcelonins tanquen el 2025 més preocupats que mai per l’habitatge, un problema que continuarà marcant l’agenda municipal el 2026.
La seguretat ciutadana ocupa la segona posició amb el 25,2%, un percentatge inferior al registrat en baròmetres anteriors. Fa mig any, el 23,1% dels barcelonins situava la inseguretat com el principal problema per a la ciutat, mentre que fa un any assolia el 28,9%. Per tant, l’habitatge deixa molt enrere la inseguretat i la supera per 7,6 punts.
La neteja se situa com la tercera preocupació dels barcelonins, amb el 6,8% de les mencions, mentre que els problemes associats a la immigració arriben al quart lloc, amb el 6%, el que representa un lleu augment de tres dècimes. Per la seva banda, el turisme descendeix fins al cinquè lloc amb el 4,1%, després de perdre 5,7 punts respecte al baròmetre anterior.
Suport a les mesures
Els resultats de l’enquesta també reflecteixen un ampli suport dels barcelonins a les mesures municipals desenvolupades en els últims mesos, amb suports superiors al 60% en tots els temes consultats. Gairebé tots els enquestats aproven l’enduriment de les sancions a persones amb comportament incívic, amb el 87,4% que es mostren "molt d’acord" o "bastant d’acord". L’enquesta es va fer un mes abans de l’aprovació definitiva de la nova ordenança de civisme en el ple de l’Ajuntament, que inclou l’enduriment de sancions i nous agreujants, entre altres novetats.
Altres mesures que compten amb un gran suport són la connexió del tramvia per la Diagonal, amb gairebé el 70% de suport; la limitació del nombre de creuers amb escala a Barcelona, avalada per més del 60% dels enquestats, i la creació d’una estructura estable de cooperació solidària amb les ciutats palestines, recolzada pel 61,7% dels ciutadans.
La primera tinenta d’alcaldia, Laia Bonet va valorar els resultats posant l’accent en les polítiques municipals que s’estan portant a terme per mirar de fer front als principals problemes ciutadans. En matèria d’habitatge, Bonet va assegurar que l’Ajuntament de Barcelona està fent "el més difícil, que és canviar les regles del joc", mitjançant mesures com l’eliminació de tots els pisos turístics el 2028 per destinar-los a habitatge.
