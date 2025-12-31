SUCCESSOS
Moren dos catalans en un accident a l’Aràbia Saudita
Dos companys més de viatge estan hospitalitzats després d’estavellar-se el vehicle a uns mil quilòmetres de Riad, la capital del país.
La menor supervivent del tràgic naufragi a Indonèsia arriba a València
El Periódico
Almenys dos turistes catalans van morir i dos més van resultar ferits en un accident de trànsit a l’Aràbia Saudita. Segons va avançar el portal 20 Minutos i van confirmar posteriorment fonts coneixedores a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), tots quatre feien un recorregut turístic pel país quan el vehicle en què anaven va tenir un tràgic contratemps aproximadament a uns mil quilòmetres de distància de la capital, Riad. El lloc exacte de l’accident no s’havia fet públic al tancament d’aquesta edició.
Les autoritats saudites van confirmar al Govern espanyol la mort de dues persones, un home i una dona. Les altres dues víctimes són un home de 67 anys, en estat greu, i una dona de 53. Tots dos van ser hospitalitzats i, segons van indicar fonts coneixedores, la seva vida no corria perill.
"L’Ambaixada d’Espanya a Riad està prestant tota l’atenció consular necessària als afectats i familiars i es manté en contacte amb les autoritats locals", van indicar fonts del Ministeri espanyol d’Exteriors.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va donar el condol a les famílies de les víctimes mortals de l’accident en un missatge a la xarxa social X. "Desitjo una ràpida recuperació als ferits", va assenyalar.
No és la primera vegada que una tragèdia com aquesta castiga un català a l’Aràbia Saudita. L’octubre del 2021, Arnau Galindo, un ballarí de Gavà (Baix Llobregat) de 27 anys, va morir en un altre greu accident de trànsit.
El tràgic succés d’ahir s’ha produït en la mateixa setmana de vacances de Nadal en què una altra família espanyola que viatjava va tenir un accident mortal lluny de casa. Un entrenador de futbol valencià i dos dels seus fills seguien ahir desapareguts en aigües d’Indonèsia després que l’embarcació en què anaven naufragués després de ser colpida per diverses onades. Una quarta persona, una nena, va ser trobada morta a bastanta distància. La parella del desaparegut i una altra menor van ser rescatades amb vida.
Supervivent del naufragi
La nena valenciana supervivent va arribar ahir a Espanya, segons va anunciar la seva família en un comunicat en què van explicar que el dispositiu de recerca dels tres desapareguts "durarà entre tres i sis dies més". La mare segueix a Indonèsia a l’espera que es localitzin els cossos dels tres desapareguts.
